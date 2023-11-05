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        Haberler Televizyon Aile dizisinin 19. bölümünden yeni sahne yayınlandı! Show TV Aile 19. bölümde neler olacak?

        Aile'nin 19. bölümünden yeni sahne yayınlandı! Aile 19. bölümde neler olacak?

        Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı 'Aile'nin Salı akşamı ekrana gelecek 19. bölümünden yeni sahne izleyicilerle buluştu. İşte Aile 19.bölüm ön izleme sahnesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2023 - 22:01 Güncelleme: 05.11.2023 - 22:01
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        Aile'nin 19. bölümünden yeni sahne yayınlandı!
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        Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un paylaştığı Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aile’nin 19. Bölümünden yeni bir sahne izleyicilerle buluştu. İşte Aile 19. Bölümde yaşanacaklar…

        "MUTLULUĞU DA, HÜZNÜ DE, ZOR ZAMANI DA BİRLİKTE YAŞARSIN..."

        Aslan, Devin, Kaya ve Zeyno'nun hep birlikte keyifli bir akşam yemeği yediği sahnede Zeyno'nun soruları Aslan'ı köşeye sıkıştırırken, Aslan ile Devin'in çocuklarla keyifli vakit geçirdiği görülüyor. İkilinin bu bölümde yaşayacağı ebeveynlik sınavı şimdiden merakla bekleniyor.

        ö'Aile'nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Levent Ülgen, Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

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