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Aile dizisinin Yağmur’u Yüsra Geyik’in ablası bakın kim çıktı! Meğer o da sektörün gözde isimlerindenmiş!

Salı akşamları SHOW TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un olduğu Aile dizisinde Yağmur karakterini canlandıran Yüsra Geyik, başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Ünlü oyuncunun ablası ile olan benzerliği görenleri şaşırtıyor. Birbirine bu denli benzeyen abla-kardeş için aynı sektörden diyebiliriz! İşte Yüsra Geyik ve ablası...

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  • Aile dizisinin Yağmur’u Yüsra Geyik’in ablası bakın kim çıktı! Meğer o da sektörün gözde isimlerindenmiş!

    Uzun yıllar Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, şimdilerde SHOW TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Aile dizisinde rol alıyor.
  • Aile dizisinin Yağmur’u Yüsra Geyik’in ablası bakın kim çıktı! Meğer o da sektörün gözde isimlerindenmiş!

    Aile dizisinde Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Devin'in kız kardeşi olan Yağmur karakterini canlandıran Yüsra Geyik, oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
  • Aile dizisinin Yağmur’u Yüsra Geyik’in ablası bakın kim çıktı! Meğer o da sektörün gözde isimlerindenmiş!

    Yüsra Geyik'in ablası ile olan benzerliği görenleri şaşırtıyor. Sık sık ablasıyla fotoğraf paylaşan ünlü oyuncunun gönderilerinin altına, "İkiz gibisiniz", "Hık demiş burnundan düşmüş" gibi yorumlar geliyor. Meğer ünlü oyuncunun ablası da televizyon sektöründenmiş. 
  • Aile dizisinin Yağmur’u Yüsra Geyik’in ablası bakın kim çıktı! Meğer o da sektörün gözde isimlerindenmiş!

    21 Haziran 1990 doğumlu olan Yüsra Geyik'in ablası Kübra Geyik, birçok ünlü ismin stil danışmanlığını yapıyor. Aynı zamanda Kübra Geyik, oyuncu kardeşinin de stil danışmanlığını üstlenmiş.
  • Aile dizisinin Yağmur’u Yüsra Geyik’in ablası bakın kim çıktı! Meğer o da sektörün gözde isimlerindenmiş!

    İşte Yüsra Geyik ve ablası Kübra Geyik...
  • Aile dizisinin Yağmur’u Yüsra Geyik’in ablası bakın kim çıktı! Meğer o da sektörün gözde isimlerindenmiş!
  • Aile dizisinin Yağmur’u Yüsra Geyik’in ablası bakın kim çıktı! Meğer o da sektörün gözde isimlerindenmiş!
  • Aile dizisinin Yağmur’u Yüsra Geyik’in ablası bakın kim çıktı! Meğer o da sektörün gözde isimlerindenmiş!
  • Aile dizisinin Yağmur’u Yüsra Geyik’in ablası bakın kim çıktı! Meğer o da sektörün gözde isimlerindenmiş!
  • Aile dizisinin Yağmur’u Yüsra Geyik’in ablası bakın kim çıktı! Meğer o da sektörün gözde isimlerindenmiş!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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