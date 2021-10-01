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Haberler Gündem 3. Sayfa SIRAYLA BOĞMUŞ! Son dakika: Cani baba katliamı itiraf etti! - VİDEO HABER
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İtiraf etti! Sırayla boğmuş!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evlerinde ölü bulunan Aynur Mert (41) ile çocukları Aleyna (16) ve Ahmet Ali Mert’in (14) cinayete kurban gittikleri ortaya çıktı. Olayın ardından yakalanıp gözaltına alınan eski uzman çavuş Turgay Mert (47), eşi Aynur ile 2 çocuğunu boğarak öldürdüğünü itiraf etti. İfadesinde önce tartışma yaşadığı eşini öldürdüğünü belirten Turgay Mert, "Sonra eve gelen oğluma ilaçlı ayran içirmek istedim. ‘Baba bu acı’ diyerek içmek istemedi. Ben de boğdum. En son eve gelen kızımı da boğdum" dedi

SIRAYLA BOĞMUŞ! Son dakika: Cani baba katliamı itiraf etti! - VİDEO HABER
İtiraf etti! Sırayla boğmuş!
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DHA

Hatay'ın İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde iki gün önce kan donduran bir olay meydana geldi. Uzman çavuşluk yapan, uyumsuz davranışları nedeniyle 6 ay önce sözleşmesinin yenilenmediği belirtilen Turgay Mert (47), önceki gün öğleden sonra komşusu H.A.’yı telefonla arayarak, “Evimin anahtarı posta kutusunda. Anahtarı al içeri gir. Ancak çok kötü şeylerle karşılaşacaksın. Kimseye haber verme. Sadece sen bak” diyerek telefonu kapattı.

KOMŞUSU, POLİSİ ARAYIP BİLGİ VERDİ

DHA'da yer alan habere göre H.A., Turgay Mert’i geri aradı ancak ulaşamadı. Dairenin ışıklarının yandığını gören H.A., bu kez Aynur Mert’i aradı. H.A., Aynur Mert telefona cevap vermeyince polis merkezine giderek durumu anlattı. Bunun üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜRK BAYRAĞI ÖRTÜLÜ CANSIZ BEDENLER BULUNDU

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri savcı kararıyla posta kutusunda bulunan anahtarla apartmanın 3'üncü katında bulunan eve girdiğinde Aynur Mert ile çocukları Aleyna ve Ahmet Ali Mert'in üzerlerine Türk bayrağı örtülü yan yana duran cansız bedenleri ile karşılaştı.

Turgay Mert'in askeri üniforması da cesetlerin yanındaki koltuğunu üzerinde bulundu.
Anne ile iki çocuğunun cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

MEMLEKETİ OSMANİYE’DE YAKALANDI

Polis ekipleri, Turgay Mert’i yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin ilçede gidebileceği yerlere baskın düzenledi ancak sonuç alınamadı. Yapılan araştırmada Turgay Mert’in, memleketi Osmaniye’de olduğu saptandı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından aranan Turgay Mert, merkeze bağlı Dervişiye köyünde yapılan yol kontrolü sırasında yakalandı. Gözaltına alınan, Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet suçundan da arandığı belirlenen Mert, sorgulanmak üzere İskenderun'a götürüldü.

‘SON SÖZÜ ‘BABA BU ACI’ OLMUŞ

Turgay Mert, polisteki ilk ifadesinde eşi ve çocuklarını boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Turgay Mert’in ifadesinde, önceki gün öğleden sonra eşi Aynur ile aralarında çıkan tartışmada, onu elleriyle boğarak öldürdüğünü belirterek, “Ardından İskenderun Demir Çelik Anadolu Lisesi’nde öğrenci olan oğlum Ahmet Ali’yi bekledim. O da gelince içine uyku ilacı attığım ayranı içirmek istedim. ‘Baba bu acı’ diyerek içmek istemedi. Onu da boğarak öldürdüm. Daha sonra aynı lise okuyan kızımı bekledim. Dershaneye gitmişti. Kızım da gelince onu da boğarak öldürdüm. Cinayetlerin ardından Osmaniye’ye gittim" dediği belirtildi. Turgay Mert’in polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

ANNE VE 2 ÇOCUĞU TOPRAĞA VERİLDİ

Turgay Mert’in boğarak öldürdüğü iddia edilen kızı Aleyna, oğlu Ahmet Ali Mert ve eşi Aynur Mert’in Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’nda yapılan otopsileri tamamlandı.

Cenazeleri, Aynur Mert’in babası Osman Karahasan ve akrabaları teslim aldı. Cenazeler, Osmaniye'de yan yana toprağa verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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