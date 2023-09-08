Aile dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor?
Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler gibi isimlerin yer aldığı SHOW TV'nin sevilen dizisi Aile'nin yeni sezon tarihi merak konusu oldu. Sezon finalindeki sahneler ile izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan dizisinin çekim tarihi hakkında açıklamalar geldi. İşte Aile yeni bölüm tarihi...
SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Aile'nin yeni bölümü için geri sayım devam ediyor. Dizi takipçileri yeni sezonun ne zaman başlayacağına ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, Aile yeni bölüm tarihi belli oldu mu? İşte Aile dizisinin 2. sezon tarihi...
AİLE DİZİSİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
SHOW TV'nin sevilen dizisi Aile, ortaya çıkan bilgilere göre Eylül ayında çekimlere başlayacak. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın olduğu proje tahminlere göre Ekim ayında izleyiciyle buluşacak.
AİLE DİZİSİ SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?
Aile dizisinin yayınlanan sezon finali bölümünde Aslan ve Cihan öğrendikleri gerçeklerle karşı karşıya geldi. Kavganın son raddesinde ise Cihan, Aslan'ı vuracağı sırada Devin Cihan'ı sırtında vurarak Aslan'ın hayatını kurtardı.
AİLE DİZİSİ OYUNCULARI
Aile dizisinin oyuncu kadrosu şu şekilde;
Kıvanç Tatlıtuğ (Aslan Soykan)
Serenay Sarıkaya (Devin Akın)
Nur Sürer (Hülya Soykan)
Nejat İşler (Cihan Soykan)
Canan Ergüder (Leyla Soykan)
Ushan Çakır (Ati)
Levent Ülgen (İbo)
Emel Göksu (Seher)
Yüsra Geyik (Yağmur)
Mert Denizmen (Tolga)