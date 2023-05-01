Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

'Aile'nin yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

SHOW TV'nin izleyicilerin yoğun ilgisiyle her hafta zirvede yer alan dizisi 'Aile'nin ön izleme sahnesi yayınlandı. İzleyicileri ekran başına kilitleyecek gerilim ve aksiyon dolu yeni bölümde Devin ve Hülya arasındaki mücadele giderek büyüyecek

'Aile'nin yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı
HABERTURK.COM

SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Aile’nin yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. İzleyicileri ekran başına kilitleyecek gerilim ve aksiyon dolu yeni bölümde Devin ve Hülya arasındaki mücadele giderek büyüyecek.

'Aile'nin yarın akşam yayınlanacak 9. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Devin ve Hülya Hanım’ın yemek masasında karşılıklı oturdukları sahnede Hülya Hanım, Devin’e onu Soykanlar’dan yapan şeyin suç ortaklığı olduğunu söyler. Bu durumu kabullenmeyen Devin’e Hülya Hanım, “Ben ailemi korumak için her şeyi yaptım, yapıyorum da sen böyle bir şey yapabilecek misin?” diye sorarak Devin’i büyük bir çıkmazın içinde bırakır.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine; Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

'Aile', yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Kızılcık Şerbeti'nin heyecanla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım
TELEVİZYON 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecanla beklenen yeni ...
'Güzel Günler'de korkutan yangın! - Magazin haberleri
TELEVİZYON 'Güzel Günler'de korkutan yangın!
Yalı Çapkını fragman izle: Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı çıktı mı, yeni bölümde neler oluyor?
TELEVİZYON Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı
30 Nisan reyting sonuçlarında Pazar heyecanı! AB ve total reyting sıralaması: Güzel Günler rakiplerini zorladı!
TELEVİZYON Reytinglerde Pazar yarışı
FOX TV o dizinin de fişini çekti! Final tarihi netleşti!
TELEVİZYON FOX TV o dizinin de fişini çekti! Final tarihi ...
Yargı 62. bölüm full izle! Kanal D Yargı son bölüm izle tek parça ve kesintisiz izleme ekranı
TELEVİZYON Yargı 62. bölüm yayınlandı!
Cumanın birincisi Kızılcık Şerbeti!
TELEVİZYON Birincilikle döndü
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI: Kızılcık Şerbeti ilk sırada! 28 Nisan 2023 Cuma dünün reyting sonuçlarına göre TOTAL ve AB reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?
TELEVİZYON Kızılcık Şerbeti reyting sonuçlarında ilk sırada!
Aile 9. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı!
TELEVİZYON Aile 9. bölüm 2. tanıtımı
'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de tüm sırlar tek tek açığa çıkıyor
TELEVİZYON Tüm sırlar tek tek açığa çıkıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.