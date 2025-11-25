Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Şiddete müsamahamız yok

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şiddetin en yüksek olduğu haneleri daha erken tespit ediyoruz. Şiddete hiçbir şekilde müsamahamız yok. Bir vaka bile bizim için fazla bir vakadır. Bu konuda mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Göktaş, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

Bugün 5. Ulusal Eylem Planını kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatan Göktaş, kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesiyle yaklaştıklarını ve her zaman siyaset üstü mesele olarak ele aldıklarını söyledi.

Göktaş, 2026-2030 yıllarını kapsayacak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı'nda yeni şiddet türlerini dahil ettikleri vurgulayarak, "Toplumda şiddet, fiziksel olarak algılanıyor. Ama psikolojik, ekonomik, dijital şiddet ve ısrarlı takip, yeni şiddet türleri olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda eylem planımızda bunlara da yer verdik. En önemlisi ilk kez faillere yönelik de bir modeli hayata geçirdik. İyileşme süreçlerine destek olmak amacıyla bir model oluşturuyoruz. Hem şiddetin kök nedenlerini ortadan kaldırmayı hem de şiddet döngüsünü kırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Mağdura yönelik desteklerinin ise uzun yıllardır sürdüğünü aktaran Göktaş, "6284 Kanun gibi dünyada eşi benzeri olmayan hukuki mevzuata sahibiz. Bakanlığımıza bağlı 112 kadın konuk evimizde, kadınlara önemli rehberlik sunuyoruz. Bir kadın, şiddete maruz kaldığını söylediği anda, bu bir iddia dahi olsa biz onun yanında yer alıyoruz, kadın konukevinde çocuklarıyla beraber kalabileceği güvenli ortam sağlıyoruz." ifadelerini kullandı. "6,8 milyon kişiye eğitim verdik" Göktaş, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bu yıl hazırladıkları kamu spotunun temasının nasıl belirlendiğine ilişkin soruya, "Şiddetin işaretini başından fark etmek çok önemli. Şiddet bir anda oluşmuyor, bunun işaretleri var. Erken tespit edilen şiddet, önlenebilir şiddettir. Şiddetsiz toplum çok kıymetli. Bu konuda Türkiye genelinde 6,8 milyon kişiye eğitim verdik. Şiddetin işaretini erken fark ederek, şiddetin önlenmesini hedefliyoruz." yanıtını verdi. Şiddetin ahlaki bir sorumluk olduğuna ve bu konuda gelecek dönemde nasıl bir yol izleyeceklerine ilişkin soru üzerine Bakan Göktaş, "Aile içindeki pek çok konuyu, mahremiyet olarak ifade ediyoruz. Mahremiyet olan olay, şiddet olduğu anda biter. Yani şiddet, sadece bir kadını etkilemiyor, o aileyi etkiliyor, mahalleyi etkiliyor, ülkeyi etkiliyor. Toplumsal farkındalık oluşturarak, adaleti ve bütün kadınları güven altına alabiliriz." dedi.