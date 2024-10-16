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        Haberler Bilgi Gündem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2.390 sözleşmeli bakım personeli başvuru tarihleri, şartları, kadro dağılımı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2.390 sözleşmeli bakım personeli alıyor!

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sözleşmeli olarak 2.390 bakım personeli alıyor. Adaylarda, KPSS puanı başta olmak üzere mezuniyet ve maaş durumu gibi birçok şart aranıyor. Başvurular Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden alınacak. İşte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2.390 sözleşmeli personel alımı detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 12:02 Güncelleme: 16.10.2024 - 12:02
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2.390 sözleşmeli bakım personeli alacağını duyurdu. KPSS puan sıralamasına göre alınacak adayların başvurularını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden tamamlaması gerekiyor. Ayrıca, adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş almaması gerekiyor. İşte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2.390 sözleşmeli personel alımı detayları...

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        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 2.390 SÖZLEŞMELİ BAKIM PERSONEL ALIYOR

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere; kadın ve erkek 2.390 çocuk, engelli ve yaşlı bakıcısı alımı yapıyor.

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        2.390 SÖZLEŞMELİ BAKIM PERSONELİ ALIMI BAŞVURU TARİHİ

        Adaylar başvurularını 15.10.2024 - 30.10.2024 tarihleri arasında son gün saat 23:59’a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden eDevlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.

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        2.390 SÖZLEŞMELİ BAKIM PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

        - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4),(5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

        - Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

        - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

        - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine eklenen; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.

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