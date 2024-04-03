AİLE VE SOSYAL HİZNETLER BAKANLIĞI 8 BİN PERSONEL ALIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında çalışmak üzere 8 bin personel alacağını Şubat ayında duyurmuştu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişi;

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 2’nci maddesine göre, KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle 8000 sözleşmeli personel alınacaktır."