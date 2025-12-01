AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BANKA PROMOSYON TUTARI NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın banka promosyon ihalesi sonuçlandı. Halkbank ile yapılan anlaşmada, çalışanlara 105 bin lira nakit promosyon ödenecek.

Ayrıca Ocak 2026'dan itibaren kredi kartı teslim edilen personellere 15 bin lira Paraf puan tanımlaması yapılacak.