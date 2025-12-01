Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı banka promosyon tutarı belirlendi: Banka promosyonu ne kadar?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın personele yönelik banka promosyon ihalesi tamamlandı. Halkbank ile yapılan anlaşmada, Aralık ayında yatacak ilk maaş ödemesinin ardından belirlenen promosyon tutarı nakit olarak verilecek. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı banka promosyonu kaç lira? İşte tüm detaylar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda görevli personele yönelik banka promosyon ihalesi sonuçlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, belirlenen promosyonun çalışanlara hayırlı olmasını dileyerek Halkbank ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı maaş promosyonu ne kadar? İşte tüm ayrıntılar
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BANKA PROMOSYON TUTARI NE KADAR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın banka promosyon ihalesi sonuçlandı. Halkbank ile yapılan anlaşmada, çalışanlara 105 bin lira nakit promosyon ödenecek.
Ayrıca Ocak 2026'dan itibaren kredi kartı teslim edilen personellere 15 bin lira Paraf puan tanımlaması yapılacak.
BANKA PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?
Personeller, Aralık ayındaki ilk maaş ödemesinin ardından 105 bin lira nakit promosyon alabilecek.
Ayrıca Ocak 2026'dan itibaren kredi kartı teslim edilen personele 15 bin lira Paraf puan tanımlanacak.
FAİZSİZ KREDİ İMKANI DA SUNULDU
Nakit promosyon yerine faizsiz kredi kullanmak isteyen personel için Halkbank tarafından özel kredi seçenekleri de oluşturuldu.
Faizsiz Kredi Tutarları ve Ödeme Planı:
- 6 ay: 660 bin lira - 110 bin lira taksit
- 8 ay: 526 bin lira - 65 bin 750 lira taksit
- 10 ay: 440 bin lira - 44 bin lira taksit
- 12 ay: 381 bin lira - 31 bin 750 lira taksit
- 18 ay: 279 bin lira - 15 bin 500 lira taksit
- 24 ay: 227 bin lira - 9 bin 458 lira taksit