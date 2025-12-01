Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı banka promosyon tutarı belirlendi: Maaş promosyonu ne kadar, ne zaman yatacak?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı banka promosyon tutarı belirlendi: Banka promosyonu ne kadar?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın personele yönelik banka promosyon ihalesi tamamlandı. Halkbank ile yapılan anlaşmada, Aralık ayında yatacak ilk maaş ödemesinin ardından belirlenen promosyon tutarı nakit olarak verilecek. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı banka promosyonu kaç lira? İşte tüm detaylar

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 16:47 Güncelleme: 01.12.2025 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda görevli personele yönelik banka promosyon ihalesi sonuçlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, belirlenen promosyonun çalışanlara hayırlı olmasını dileyerek Halkbank ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı maaş promosyonu ne kadar? İşte tüm ayrıntılar

        2

        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BANKA PROMOSYON TUTARI NE KADAR?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın banka promosyon ihalesi sonuçlandı. Halkbank ile yapılan anlaşmada, çalışanlara 105 bin lira nakit promosyon ödenecek.

        Ayrıca Ocak 2026'dan itibaren kredi kartı teslim edilen personellere 15 bin lira Paraf puan tanımlaması yapılacak.

        3

        BANKA PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

        Personeller, Aralık ayındaki ilk maaş ödemesinin ardından 105 bin lira nakit promosyon alabilecek.

        Ayrıca Ocak 2026'dan itibaren kredi kartı teslim edilen personele 15 bin lira Paraf puan tanımlanacak.

        4

        FAİZSİZ KREDİ İMKANI DA SUNULDU

        Nakit promosyon yerine faizsiz kredi kullanmak isteyen personel için Halkbank tarafından özel kredi seçenekleri de oluşturuldu.

        Faizsiz Kredi Tutarları ve Ödeme Planı:

        - 6 ay: 660 bin lira - 110 bin lira taksit

        - 8 ay: 526 bin lira - 65 bin 750 lira taksit

        - 10 ay: 440 bin lira - 44 bin lira taksit

        - 12 ay: 381 bin lira - 31 bin 750 lira taksit

        - 18 ay: 279 bin lira - 15 bin 500 lira taksit

        - 24 ay: 227 bin lira - 9 bin 458 lira taksit

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kabine toplantısı başladı!
        Kabine toplantısı başladı!
        Mevlüt öğretmeni hayattan koparan kazada dava!
        Mevlüt öğretmeni hayattan koparan kazada dava!
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        Öldüren yumruk! Yere düştü, başını kaldırıma çarptı!
        Öldüren yumruk! Yere düştü, başını kaldırıma çarptı!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbi ne kadar değerli?
        Derbi ne kadar değerli?
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Patron ve sekreter cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı!
        Patron ve sekreter cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı!
        Kendi kullandığı TIR'ın altında kaldı
        Kendi kullandığı TIR'ın altında kaldı
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı