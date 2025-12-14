Habertürk
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı yapacak! 3 bin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 3 bin personel alımı yapılacak. 3 bin yeni alım müjdesi veren Bakan Göktaş, "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak amacıyla 3 bin yeni alımımız olacak. Bugün de bu müjdesi tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" dedi. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman?

        Giriş: 14.12.2025 - 13:53 Güncelleme: 14.12.2025 - 13:53
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı yapacak!
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı müjdesini verdi. Peki 3 bin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman?

        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI MÜJDESİ!

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        3 bin yeni alım müjdesi veren Bakan Göktaş, "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak amacıyla 3 bin yeni alımımız olacak. Bugün de bu müjdesi tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" dedi.

        Doğum izninin artırılması ve babalık izniyle ilgili de konuşan Göktaş şunları aktardı:

        "16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuda geçtiğimiz hafta grubumuzla da istişare ettik. İnşallah Meclis'in çalışmasına bağlı olarak 2026'ının ilk başında olmasını ümit ediyoruz."

        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 3 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 3 bin personel alımı için başvuru tarihleri henüz duyurulmadı.

        Bakan Göktaş tarafından açıklamanın 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde yapılması nedeniyle, başvurularının ocak ayından sonra başlaması bekleniyor.

