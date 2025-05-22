Aile Yılı kampanyaları sürüyor: Aile Yılı indirimleri neler, nerelerde geçerli?
2025 Aile Yılı kapsamında ailelere sunulan ayrıcalıklar hız kesmeden devam ediyor. Ulaşım, seyahat ve kültürel alanlarda birçok indirimden faydalanan evli çiftler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Aile Gençlik Fonu çatısı altında, 20 yeni markanın daha kampanyaya katıldığı ve özel indirimler sunacağı bildirildi. İşte 2025 Aile Yılı'na özel fırsatlar ve uygulamaya giren yeni indirimlerin tüm detayları…
“Aile Yılı” kapsamında evli çiftlere yönelik ayrıcalıklı indirimler artarak sürüyor. Tren ve uçak seferlerinden, sinema ve otobüs biletlerine kadar pek çok alanda avantajlı fiyatlardan faydalanan çiftlere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yeni bir müjde geldi. Aile Gençlik Fonu bünyesinde 20 yeni marka daha özel fiyatlar sunacağını duyurdu. İşte, 2025 Aile Yılı’nda evli çiftlerin yararlanabileceği güncel indirimler listesi…
AİLELERE YÜZDE 40 İNDİRİMLİ BİLET
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, şehirler arası otobüs yolculuklarında ailelere özel indirim uygulanabilmesinin önünü açtıklarını bildirdi.
Uraloğlu, söz konusu düzenlemeye ilişkin bilgi vererek, "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre şehirler arası biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları, Bakanlığımıza bildirdikleri ücret tarifeleri üzerinden yüzde 30'a kadar indirim yapabiliyor. Yeni düzenlemeyle otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40'a kadar indirim yapabilecek. Bu düzenleme firmalar için zorunlu bir uygulama olmayacak. eni düzenleme 17 Mart Pazartesi'den itibaren uygulanabilecek." değerlendirmesinde bulundu.
AİLELERE YÜZDE 40 İNDİRİMLİ SİNEMA BİLETİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre; aileler sinema filmlerini yüzde 40 indirimli izleyebilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, 2025 yılı boyunca Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyesi sinema salonlarında Pazartesi ve Çarşamba günleri ailelere yüzde 40’a varan indirim uygulanacak.
THY'DEN AİLELERE YÜZDE 15 İNDİRİMLİ BİLET
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında Türk Hava Yollarının (THY) yıl sonuna kadar ailelere yüzde 15 indirimli seyahat imkânı sağlayacağını bildirdi.
THY'nin ailelere özel uygulayacağı yüzde 15'lik kampanya 29 Aralık 2025'e kadar devam edecek. Yolcular, 31 Aralık 2025'e kadar seyahat edebilecek.
YENİ EVLENENLERE YÜZDE 50 İNDİRİMLİ TREN BİLETİ
"Aile Yılı" kapsamında tren seferlerinde indirim başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre, yeni evlenen çiftler yüzde 50, ailesiyle seyahat edecek olanlar ise yüzde 15 indirimle yolculuk edecek. Mevcut indirimler ise devam ediyor.
Bakan Uraloğlu, 2025 yılı boyunca geçerli olacak indirimler kapsamında, anne, baba, çocukların yanı sıra anneanne, babaanne ve dedelerin de dahil olduğu aile bireylerinin birlikte seyahatlerinde indirimden faydalanabileceğini anlattı. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“En az 3, en fazla 11 bilet alınması koşuluyla geçerli olacak bu uygulama ile aileler yüzde 15 indirim ile ekonomik ve konforlu şekilde seyahat edecek. Öte yandan, 2025 yılında evlenen çiftler için ise ‘Yeni Evli Tarifesi’ devreye alınacak. Bu özel tarife ile yeni evli çiftler tren biletlerini yüzde 50 indirimle alabilecek.”
AİLE GENÇLİK FONU KAPSAMINDA İNDİRİM UYGULANACAK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, imzalanan protokolle, 20 firmanın, Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan evlenecek gençlere yüzde 5'ten yüzde 35'e varan oranlarda özel indirimler sunacağını bildirdi.
İndirimler; mobilyadan, beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak eşyalarına kadar geniş bir kapsama sahip olacak.
Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençler için yapılan protokol kapsamında, halihazırda evlenecek gençlere özel indirimler sunmaya başlayacak 20 firmanın ismi şöyle:
Vestel, Bellona, İstikbal, Mondihome, Arçelik, Beko, Hepsiburada, Kütahya Porselen, Modalife, Karaca, Kelebek, Doğtaş, Lova Yatak, English Home, Fakir, Adore, Hatemoğlu, Tümbir, Damat-Tween, Kip.