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        Haberler Bilgi Ekonomi Aile Yılına özel indirimli bilet: 2025 Aile Yılı TCDD tren bileti, THY yurt içi uçak bileti, sinema ile otobüs biletini kimler alabilir?

        Aile Yılına özel indirimler hangileri? İşte ailelerin indirimli bir şekilde yararlanabileceği kampanyalar

        Aile Yılı kapsamında başlatılan indirim kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Aynı soyadı taşıyan aile üyeleri, sinema, tren ve uçak biletlerinden sonra artık otobüs biletlerini de indirimli olarak satın alabilecek. Aile bütçesine destek olmayı amaçlayan bu uygulama, ulaşım ve kültürel etkinliklerde ekonomik avantajlar sunuyor. İşte, 2025 Aile Yılı'na özel güncel indirimler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 16:45 Güncelleme: 17.03.2025 - 16:45
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        2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle birlikte, ailelere yönelik çeşitli indirim kampanyaları hayata geçirildi. Daha önce TCDD biletleri, THY yurt içi uçuşları ve sinema biletlerinde uygulanan indirimlere şimdi de otobüs biletleri eklendi. İşte, 2025 'Aile Yılı' kapsamında sunulan güncel indirimler…

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        AİLELERE YÜZDE 40 İNDİRİMLİ BİLET

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, şehirler arası otobüs yolculuklarında ailelere özel indirim uygulanabilmesinin önünü açtıklarını bildirdi.

        Uraloğlu, söz konusu düzenlemeye ilişkin bilgi vererek, "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre şehirler arası biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları, Bakanlığımıza bildirdikleri ücret tarifeleri üzerinden yüzde 30'a kadar indirim yapabiliyor. Yeni düzenlemeyle otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40'a kadar indirim yapabilecek. Bu düzenleme firmalar için zorunlu bir uygulama olmayacak. eni düzenleme 17 Mart Pazartesi'den itibaren uygulanabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

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        AİLELERE YÜZDE 40 İNDİRİMLİ SİNEMA BİLETİ

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre; aileler sinema filmlerini yüzde 40 indirimli izleyebilecek.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, 2025 yılı boyunca Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyesi sinema salonlarında Pazartesi ve Çarşamba günleri ailelere yüzde 40’a varan indirim uygulanacak.

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        THY'DEN AİLELERE YÜZDE 15 İNDİRİMLİ BİLET

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında Türk Hava Yollarının (THY) yıl sonuna kadar ailelere yüzde 15 indirimli seyahat imkânı sağlayacağını bildirdi.

        THY'nin ailelere özel uygulayacağı yüzde 15'lik kampanya 29 Aralık 2025'e kadar devam edecek. Yolcular, 31 Aralık 2025'e kadar seyahat edebilecek.

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        YENİ EVLENENLERE YÜZDE 50 İNDİRİMLİ TREN BİLETİ

        "Aile Yılı" kapsamında tren seferlerinde indirim başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre, yeni evlenen çiftler yüzde 50, ailesiyle seyahat edecek olanlar ise yüzde 15 indirimle yolculuk edecek. Mevcut indirimler ise devam ediyor.

        Bakan Uraloğlu, 2025 yılı boyunca geçerli olacak indirimler kapsamında, anne, baba, çocukların yanı sıra anneanne, babaanne ve dedelerin de dahil olduğu aile bireylerinin birlikte seyahatlerinde indirimden faydalanabileceğini anlattı. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        “En az 3, en fazla 11 bilet alınması koşuluyla geçerli olacak bu uygulama ile aileler yüzde 15 indirim ile ekonomik ve konforlu şekilde seyahat edecek. Öte yandan, 2025 yılında evlenen çiftler için ise ‘Yeni Evli Tarifesi’ devreye alınacak. Bu özel tarife ile yeni evli çiftler tren biletlerini yüzde 50 indirimle alabilecek.”

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