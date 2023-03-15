'Aile' zirvedeki yerini korudu

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‘Aile’ dizisi, dün akşam SHOW TV’de ikinci bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Ay Yapım imzalı, Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya’nın başrollerini paylaştığı dizi, ikinci bölümüyle zirvede yerini sağlamlaştırdı.

Hem reytinglere hem sosyal medyaya damgasını vuran 'Aile', ikinci bölümüyle ABC1 20+ ve AB kategorilerinde birinciliğin sahibi oldu.

'Aile'nin ikinci bölümü, AB’de 8.16 izlenme oranı (reyting) 21.26 izlenme payı (share), ABC1 20+’da 8.12 izlenme oranı (reyting) 18.79 izlenme payı (share) elde ederek birinci oldu.

Total’de ise 5.27 izlenme oranı (reyting) 12.59 izlenme payı (share) elde etti. Hem reytinglerde adını zirveye yazdıran hem de sosyal medyanın gündemine oturan ‘Aile’, izleyicileri ekran başına kilitledi.

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle ekrana damgasını vuran ‘Aile’, ikinci bölümüyle sosyal medyada da ortalığı kasıp kavurdu.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine; Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor. Dün gece trend listesinden düşmeyen dizi #Aile etiketi ile Twitter Türkiye’de 6 saat 20 dakika, dünya listesinde ise 1 saat 30 dakika TT listesinde yer aldı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ile karakterlerinin isimleri de uzun saatler trend listelerinden inmedi.

ASLAN VE DEVİN’İN ROMANTİK AKŞAMI İZLEYİCİYİ EKRAN BAŞINA KİLİTLEDİ

Hülya, Soykan sofrasına kadar gelen Devin’i yakın takibe aldı. Bunun ilk adımı olarak Devin’i kurucusu olduğu derneğin etkinliğine davet etti. Davete katılan Devin, burada Hülya’nın gerçek yüzü ile tanıştı. Hülya her fırsatta Devin’i huzursuz edecek bir şeyler söylerken, Hülya ve Devin arasında yaşanacak soğuk savaş resmen başladı. Devin, Aslan’la ilişkilerinin sağlıklı ilerlemediğini düşünerek ayrılmaya karar verdi ancak Aslan’ın ona hazırladığı sürpriz tüm düşüncelerini değiştirdi. Aslan, Devin’i Atilla’nın düzenlediği bir davete götürdü. Yasa dışı işlerden çıkmaya çalışan Aslan, bunun için Atilla Özyılmaz’ın şirketine ortak olmak isterken, Atilla’nın Yusuf Soykan hakkında belgesel çekme fikri Aslan’ı çileden çıkardı. Davetten sonra Aslan ve Devin, Aslan’ın evinde geceyi beraber geçirdi. İkili arasında romantik anlar yaşanırken Aslan, Devin’e evlenme teklif etti. Ertesi sabah ise Aslan, Devin’e ayrılmalarının daha doğru olacağını söyledi.

Aslan ve Devin’in romantik akşamı;

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DEVİN, ASLAN’A EVLENME TEKLİF ETTİ

Hülya ise Aslan ve Devin ilişkisini yolun başındayken bitirmek için Cihan’la görüşerek ona Devin’den bahsetti. Devin, arasının iyi olmadığı babasının doğum günü yemeğine gitti. Bu yemeği daha önceden duyan Aslan, ayrı olsalar da sürpriz yaparak Devin’i yalnız bırakmadı. Sofrada babasıyla tartışmaya başlayan Devin’e en büyük destek Aslan’dan geldi. Aslan, Devin’i korurken ilk kez aşık olduğunu dile getirdi. Bunun üzerine Devin hayatlarını değiştirecek çok büyük bir karar verdi ve finalde Aslan’a evlenme teklif etti.

“Ben kızınıza aşık oldum”

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Devin’den Aslan’a sürpriz evlilik teklifi;

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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TANITIMI NEFES KESTİ

Yayınlanan yeni bölümün hemen ardından ekrana gelen üçüncü bölüm tanıtımı nefesleri kesti. Hülya’nın Devin ve Aslan’ın evleneceğini öğrendiği tanıtımda Hülya, Devin’in evlilik sözleşmesi imzalamasını isterken Aslan’ın, “Birisi gelip o tapındığın gücü elinden alacak diye ödün kopuyor!” sözleri dikkat çekti. Tanıtımda Cihan’ın, Devin’in kliniğine ‘Sadık’ ismiyle gittiğini gördüğümüz anlar yeni bölümde ikilinin karşı karşıya geleceği sahnelere dair merakı yükseltiyor.

'Aile'nin 3. Bölüm Tanıtımı;

‘Aile’, yeni bölümüyle salı saat 20.00’de SHOW TV’de!