Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK),2018 yılının 4'üncü çeyreği ve yıllık hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini yayımladı. Buna göre vatandaşlar 2018 yılında 78 milyon 523 bin seyahate çıktı. Seyahat sayısı 2017’ye göre yüzde 1.8 yükseldi. Toplam seyahat sayısında önemli bir değişim yaşanmasa da 2017 ve 2018’de bu seyahatlerin sebeplerinde ilgi çekici farklılıklar olduğu görüldü.

YÜZDE 32 YÜKSELDİ

TÜİK verilerine göre 2017’de gezi, eğlence ve tatil amaçlı yapılan seyahat sayısı 15 milyon 988 bin seviyesindeydi. 2018 yılında ise bu rakam yüzde 32 artışla 21 milyon 30 bine yükseldi. Aynı dönemde yakınları (akraba/tanıdık) ziyaret amaçlı yapılan seyahat sayısı ise 52 milyon 100 binden 50 milyon 233 bine geriledi. Seyahat amaçları arasında yakınları ziyaret ilk sırada yer almaya devam etse de veriler artan sayıda vatandaşın artık akraba ziyareti yerine tatile çıkmayı tercih ettiğini ortaya koydu. Sektör yetkilileri bunun bir süredir gözlemlenen bir trend olduğunu ifade etti.

EVDE DEĞİL OTELDE KALIYOR

Dün açıklanan verileri değerlendiren Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık “Bu değişim sosyolojik bir değişimin neticesi olarak yaşanıyor. Bunun yanında günümüzde birçok kişi karma amaçlarla seyahate çıkıyor. Örneğin artan sayıda kişi anne-babasını veya bir tanıdığını ziyaret ederken artık evlerde değil otelde kalmayı tercih ediyor. Hem ziyaretini hem de tatilini yapıyor” ifadelerini kullandı.

Seyahat amacına göre seyahat ve geceleme sayısı Seyahat amacı



2017 2018 Seyahat

sayısı

(Bin)



Geceleme

sayısı

(Bin)



Ortalama

geceleme sayısı

Seyahat

sayısı

(Bin)



Geceleme

sayısı

(Bin)



Ortalama

geceleme sayısı

Toplam



77 179 665 194 8,6 78 523 633 721 8,1 Gezi, eğlence, tatil



15 988 123 676 7,7 21 030 142 032 6,8 Kültür



973 1 891 1,9 238 628 2,6 Yakınları ziyaret



52 100 485 539 9,3 50 233 439 982 8,8 Sağlık



4 492 34 585 7,7 3 616 33 711 9,3 Toplantı, konferans,

kurs, seminer



789 3 294 4,2 818 2 379 2,9 Ticari ilişkiler, fuar



541 1 995 3,7 458 1 541 3,4 Diğer



2 296 14 215 6,2 2 130 13 448 6,3

TATİL ARTIK LÜKS DEĞİL

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran da her geçen yıl tatile çıkmayı tercih edenlerin sayısının arttığını belirterek “Tatil yapmak artık lüks olmaktan çıktı” açıklamasında bulundu. TÜİK raporunda bir başka dikkat çeken veri de kültür amaçlı yapılan seyahatlerde yaşanan sert düşüş oldu. Buna göre 2017'de 973 bin olan kültür amaçlı seyahat sayısı geçtiğimiz yıl 238 bine geriledi.

‘KÜLTÜRDEKİ’ DÜŞÜŞE İTİRAZ

Açıklanan bu verinin aksine Ali Onaran, kültür turlarına ilginin her geçen gün artığına dikkat çekerek “Geçtiğimiz yıl bizde yurt içi kültür turlarında yüzde 100 artış yaşandı. Bu yılın ilk çeyreğindeki veriler 2019’da da benzer bir artışın yaşanacağını gösteriyor. Bu durum sadece bize özel değil. Sektör genelinde kültür turlarında yüzde 50’nin üzerinde artış var” ifadelerini kullandı. Yeni devreye giren Antep, Kars Mardin gibi şehirlerin kültür turizmi açısından çok ilgi çektiğini söyleyen Ayık “TÜİK’te düşüş görünmesinin nedeni bahsettiğim karma amaçlı seyahat edenler olabilir. Mesela artık ‘Kemer’e gideyim deniz kenarında iki hafta yatayım’ demiyor insanlar. Gitmişken bölgede kültürel faaliyetlerde de bulunuyor. Ya da civar bir köyde yemek yemek için gastronomik gezilere çıkıyor. Günümüzde teknoloji sayesinde turistlerin ne zaman nerede olduklarını, nasıl harcamalar yaptıklarını takip etmek mümkün hale geldi. Turizmle ilgili araştırma yaparken belki de bu verilerden yararlanmak gerekiyor” dedi.

3.5 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Geçtiğimiz yıl yapılan harcamalara bakıldığında paket tur harcamalarındaki hızlı artış da dikkat çekti. TÜİK verilerine göre paket tur harcamaları 2018’de 2017’ye göre yüzde 21 artarak 3.5 milyar liraya yükseldi. Ali Onaran bu artışta hem yükselen fiyatların hem de artan sayıda insanın paket turları tercih etmesinin etkili olduğunu vurgulayarak “Bu tarz paket turlar arkasında bir acente olduğu için insanlara güven veriyor” dedi.

DİJİTALLEŞME PAKETE İLGİYİ ARTIRIYOR

Osman Ayık paket tur harcamalarındaki artışta erken rezervasyonun da katkısı olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Paket turlar genelde ekonomik oluyor. Maceraya girmek istemeyenler de paket turları tercih ediyor. Bunun yanında dijitalleşme de paket turlara talebi artırıyor. İnternet üzerinden dinamik yani detaylarını kendi belirlediğiniz paket turlar alabiliyorsunuz. Bunlar büyük kolaylık. Eskiden 2 gün bir yerde 3 gün başka bir yerde kaldığınız tatilleri ayarlamak çok daha zorluydu.”