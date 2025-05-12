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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ailece pikniğe gitmişlerdi! Malabadi Köprüsü'nde ağıtlar yükseldi | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Ailece pikniğe gitmişlerdi! Malabadi Köprüsü'nde ağıtlar yükseldi!

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, ailesiyle birlikte piknik yapmaya giden 15 yaşındaki Mazlum Kılıç, ayağı kayıp düştüğü Batman Çayı'nda boğuldu. Ekiplerin çalışmasıyla Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 07:46 Güncelleme: 12.05.2025 - 07:46
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        Malabadi Köprüsü'nde ağıtlar yükseldi!
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        Diyarbakır'da, yürekleri yakan olay, dün öğle saatlerinde Silvan ilçesinde bulunan Malabadi Köprüsü’nde meydana geldi.

        AİLESİYLE PİKNİĞE GİTTİ

        DHA ve AA'daki habere göre Mazlum Kılıç (15), ailesiyle birlikte güzel bir pazar geçirmek için Malabadi Köprüsü mevkiinde pikniğe gitti.

        BİR ANDA SUDA KAYBOLDU

        Köprünün altından geçen Batman Çayı kenarına gelen Mazlum Kılıç, ayağı kayınca suya düştü. Kılıç, bir süre sudan çırpındıktan sonra kayboldu.

        BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma, Batman itfaiyesi ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri sevk edildi.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Yapılan çalışmayla Batman itfaiyesi dalgıç ekipleri tarafından Kılıç’ın cansız bedeni bulundu. Kılıç’ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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