Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği Ailecek Şaşkınız filminin bu akşam yeniden ekranlara gelmesiyle vatandaşlar filmin konusunu ve hangi oyuncuların oynadığını merak etmeye başladı. İşte Ailecek Şaşkınız filmi hakkında merak edilenler...
AİLECEK ŞAŞKINIZ KONUSU
Ailecek Şaşkınız, babasının şirketinin başına geçerek CEO'luk görevini üstlenen Ferhat ve onun çocukluk arkadaşı, şirketin finans müdürü Gökhan'ın hikâyesini anlatıyor.
AİLECEK ŞAŞKINIZ OYUNCULARI
- Çağlar Ertuğrul
- Murat Cemcir
- Ahmet Kural
- Serhat Özcan
- Cengiz Bozkurt
- Bihter Dinçel
- Günay Karacaoğlu
- Ayda Aksel
- Mustafa Alabora
- Saadet Işıl Aksoy
- Güven Murat Akpınar
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