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Ailecek Şaşkınız oyuncuları kimler? Ailecek Şaşkınız filmi konusu ne?

Ailecek Şaşkınız son dönemin dikkat çeken komedi filmleri arasında yer alıyor. Ailecek Şakınız filminin oyuncu kadrosunda ünlü komedi ikilisi Ahmet Kural ve Murat Cemcir'e Saadet Işıl Aksoy eşlik ediyor. İşte Ailecek Şaşkınız filmi ile ilgili detaylar

Ailecek Şaşkınız

Ailecek Şaşkınız oyuncuları kimler? Ailecek Şaşkınız filminin konusu ne? soruları film hakkında bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Ailecek Şaşkınız filmi ilk olarak 2018 yılında beyaz perdede izleyici ile buluştu. Ailecek Şaşkınız filmi ile ilgili detaylar haberimizde.

AİLECEK ŞAŞKINIZ OYUNCULARI

Senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı Ailecek Şaşkınız filminin oyuncu kadrosu şöyle:

Ahmet Kural (Ferhat)
Murat Cemcir (Gökhan)
Saadet Işıl Aksoy (Elif)
Cengiz Bozkurt
Günay Karacaoğlu
Çağlar Ertuğrul
Mustafa Alabora
Bihter Dinçel
Serhat Özcan
Nebil Sayın
Güven Murat Akpınar

AİLECEK ŞAŞKINIZ FİLMİ KONUSU

Babasının şirketinin başına geçerek CEO’luk görevini üstlenen Ferhat şımarık bir adamdır. Hala çocuksu yapısıyla dikkat çeken Ferhat'ın sağ kolu ise onun çocukluk arkadaşı, şirketin finans müdürü Gökhan'dır. İkili çalışanlarına pek de nazik davranmamaktadır. Günün birinde şirket çalışanlarına yemek servisi için gittikleri bir restoranda, restoran sahibiyle dostluk kurarlar. Restoran sahibinin kızı Elif'e gönlünü kaptıran Ferhat, deliler gibi aşık olur. Ancak Elif narin ve saf bir genç kız değildir. Özel eğitimler ve üstün hizmetlerle dolu kariyeri, sert karakteri ve kıvrak zekası, Ferhat'ı bir hayli zorlayacaktır...

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