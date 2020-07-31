Ailecek Şaşkınız oyuncuları kimler? Ailecek Şaşkınız filminin konusu ne? soruları film hakkında bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Ailecek Şaşkınız filmi ilk olarak 2018 yılında beyaz perdede izleyici ile buluştu. Ailecek Şaşkınız filmi ile ilgili detaylar haberimizde.

AİLECEK ŞAŞKINIZ OYUNCULARI

Senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı Ailecek Şaşkınız filminin oyuncu kadrosu şöyle:

Ahmet Kural (Ferhat)

Murat Cemcir (Gökhan)

Saadet Işıl Aksoy (Elif)

Cengiz Bozkurt

Günay Karacaoğlu

Çağlar Ertuğrul

Mustafa Alabora

Bihter Dinçel

Serhat Özcan

Nebil Sayın

Güven Murat Akpınar

AİLECEK ŞAŞKINIZ FİLMİ KONUSU

Babasının şirketinin başına geçerek CEO’luk görevini üstlenen Ferhat şımarık bir adamdır. Hala çocuksu yapısıyla dikkat çeken Ferhat'ın sağ kolu ise onun çocukluk arkadaşı, şirketin finans müdürü Gökhan'dır. İkili çalışanlarına pek de nazik davranmamaktadır. Günün birinde şirket çalışanlarına yemek servisi için gittikleri bir restoranda, restoran sahibiyle dostluk kurarlar. Restoran sahibinin kızı Elif'e gönlünü kaptıran Ferhat, deliler gibi aşık olur. Ancak Elif narin ve saf bir genç kız değildir. Özel eğitimler ve üstün hizmetlerle dolu kariyeri, sert karakteri ve kıvrak zekası, Ferhat'ı bir hayli zorlayacaktır...