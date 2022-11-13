Aileler arasındaki kavgada 3 kişi öldürüldü!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Batman'da Aileler Arasındaki Kavgada 3 Kişi Öldürüldü! -En Son Haberler
ABONE OL

Batman'da aileler arası silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı

Batman'da insanın kanını donduran anlar yaşandı. Kentte aileler arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı

Batman'da Aileler Arasındaki Kavgada 3 Kişi Öldürüldü! -En Son Haberler
Aileler arasındaki kavgada 3 kişi öldürüldü!
0:00 / 0:00
İHA

Batman’da, İkiztepe köyünde akraba iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre olay Batman'a bağlı İkiztepe köyünde meydana geldi. Akraba olan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.

Silahlı olayda, 3'ü ağır 7 kişi de yaralandı. Durumun 112 Acil Sağlık Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahalelerini yaptığı yaralıları, kentteki hastanelere sevk etti. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Şirin Akın, Asker Akın ve Sadık Akın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 4 yaralının tedavisi devam ediyor. Güvenlik güçleri olay yerinde güvenlik önlemlerini aldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

POMEM başvuruları ne zaman? 13 bin polis öğrencisi alımı yapılacak! 29. Dönem POMEM şartları neler, yaş sınırı nedir?
GÜNDEM POMEM başvuruları başlıyor...
Kızını katleden eski damadına "Kes yalanı" tepkisi
GÜNDEM Kızını katleden eski damadına "Kes yalanı" tepkisi
Kılıçdaroğlu ve Akşener Adana'da bir arada! - Haberler
GÜNDEM Kılıçdaroğlu ve Akşener, toplu açılış törenine ...
Eskişehir'de akılalmaz olay! Misafir geldiği evi soydu... - En son haberler
GÜNDEM Misafirliği gitti evde kasayı soydu
Tuzağa dikkat! Uzmanından bir uyarı daha: İkizi öldürüyor - Güncel haberler
GÜNDEM Uzmanından bir uyarı daha: İkizi öldürüyor
İstanbul'da silah imalathanesine operasyon - Güncel haberler
GÜNDEM İstanbul'da silah imalathanesine operasyon
Cips kutularından 20 kilo uyuşturucu çıktı
GÜNDEM Cips kutularından 20 kilo uyuşturucu çıktı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, gençlere seslendi
GÜNDEM CHP lideri Kılıçdaroğlu, gençlere seslendi
Bursa'daki cinayette cani koca yakalandı
GÜNDEM Bursa'daki cinayette cani koca yakalandı!
Son dakika: Adana'da vahşet! Üvey annesinin yüzüne kezzap attı ve...
GÜNDEM Üvey annesine kezzapla saldırdı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.