Şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Özgü Kaya’nın ilişkisi, resmiyete dökülüyor. Haziran ayında başlayan birlikteliklerinde ciddi bir eşiği daha geride bırakan Dalkılıç ile Kaya yeni yıl gecesinde ailelerini bir araya getirerek evlilik yolunda ilk somut adımı attı.

2026'ya birlikte giren Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya, anne ve babaların da katıldığı özel bir yılbaşı yemeği organize etti. Gecenin en dikkat çeken anı ise Dalkılıç’ın gitar çaldığı dakikalarda, Kaya’nın babasının ona eşlik etmesi oldu. Müstakbel damat ve kayınpederin bu samimi anları evlilik için "Onay alındı" yorumlarını beraberinde getirdi.