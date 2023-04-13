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Ailesinde 138 yıldır kız çocuk doğmayan ABD’li babanın kız bebeği oldu

ABD’nin Michigan eyaletinde ailesinde en son 1885 yılında kız çocuğu doğan baba Andrew Clark’ın, geçen Mart ayında kız bebeği oldu. 138 yıl aradan sonra aileye gelen Audrey Marie adlı kız bebek ABD’de gündem oldu

Ailesinde 138 yıldır kız çocuk doğmayan ABD’li babanın kız bebeği oldu
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DHA

ABD basınına konuşan anne Carolyn Clark, tanıştıklarında kocası Andrew’ün kendisine 1885 yılından itibaren büyük büyük babasından başlayarak, direkt soyundaki herkesin erkek bebeği olduğunu ve kız çocukları olmayacağını söylediğini, kendisinin ilk başta buna inanamadığını ifade etti.

KİMSENİN KIZ ÇOCUĞU OLMADI

Kayınpederiyle görüşen anne Carolyn, kendisine 1885 yılına kadar geriye giderek ailede doğan herkesin doğum belgelerini gösterdiğini belirtti. Baba Andrew Clark ise amcalarının ve kuzenlerin kız çocukları olduğunu ancak 1885 yılından başlayarak büyük büyük babasından kendisine kadar uzanan direkt soyunda, kimsenin kız çocuğu olmadığını vurgulayıp “Hayatımızda sürekli tekrar eden çılgınca bir gerçekti” dedi.

“HERKES SEVİNÇTEN AĞLADI”

İlk çocukları erkek olunca bu duruma biraz daha inandığını belirten anne Carolyn Clark, geçen yıl ekim ayında ikinci bebeğin cinsiyetini bir parti ile aileye duyurduklarını ve kız çocuk olduğunu görünce herkesin sevinçten ağladığını vurguladı. Audrey Marie adlı kız bebek, 17 Mart’ta dünyaya geldi ve 138 yıl sonra aileye gelen ilk kız çocuğu oldu.

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