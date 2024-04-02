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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Ajax, CEO'su Alex Kroes'u görevden aldı - Futbol Haberleri

        Ajax, CEO'su Alex Kroes'u görevden aldı

        Hollanda ekibi Ajax, bilgi ticareti yaptığı iddiaları nedeniyle kulüp üst yöneticisi (CEO) Alex Kroes'u görevden uzaklaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 15:52 Güncelleme: 02.04.2024 - 15:52
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        Ajax, CEO'sunu görevden aldı
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        Kulüpten yapılan açıklamada, Kroes'un geçen ağustos ayında göreve getirildiğinin duyurulmasından bir hafta önce 17 binden fazla hisse satın aldığı ileri sürüldü.

        Açıklamada, kulüp tarafından Kroes'un bilgi ticareti yaptığına işaret eden hukuki tavsiye alındığı ve 50 yaşındaki futbol adamının görevine son verilmesinin gündemde olduğu kaydedildi.

        İddiaları reddeden Kroes, kulüp hisselerini Nisan 2022'den Temmuz 2023'e kadar kademeli olarak satın aldığını ve Ajax'taki görevinin onaylanmasının ardından "yanlış anlamaların önüne geçmek için" hisse almayı bıraktığını söyledi.

        Yönetim kurulu başkanı Michael van Praag ise bu durumun kulüp için son derece zararlı olduğunu savunarak, Kroes'un pozisyonunun "savunulamaz" olduğunu belirtti.

        Kulübün hissedarlarına, iddialarla ilgili ayrıntılar olağanüstü genel kurul toplantısında verilecek. Kroes'un görevine devam edip etmeyeceği denetim kurulu kararının ardından belli olacak.

        Ajax'ın 2009'dan bu yana ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasının ardından geçen sezon sonunda istifa eden Edwin van der Sar'ın yerine gelen Kroes, ağustos ayında atanmasına karşın görevine geçen ay başlamıştı.

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