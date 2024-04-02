Ajax, CEO'su Alex Kroes'u görevden aldı

Kulüpten yapılan açıklamada, Kroes'un geçen ağustos ayında göreve getirildiğinin duyurulmasından bir hafta önce 17 binden fazla hisse satın aldığı ileri sürüldü.

Açıklamada, kulüp tarafından Kroes'un bilgi ticareti yaptığına işaret eden hukuki tavsiye alındığı ve 50 yaşındaki futbol adamının görevine son verilmesinin gündemde olduğu kaydedildi.

İddiaları reddeden Kroes, kulüp hisselerini Nisan 2022'den Temmuz 2023'e kadar kademeli olarak satın aldığını ve Ajax'taki görevinin onaylanmasının ardından "yanlış anlamaların önüne geçmek için" hisse almayı bıraktığını söyledi.