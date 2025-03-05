Ajax- Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında Ajax ile Frankfurt kozlarını paylaşacak. Johan Cruyf Arena'da oynanacak karşılaşmada iki takımda galibiyet için sahaya çıkacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem S. Sozza yönetecek. İki maç sonunda avantajlı skoru elde eden taraf çeyrek finale yükselecek. Peki, heyecanla beklenen Ajax- Frankfurt maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax- Frankfurt maçına sayılı saatler kaldı. Play off turunda Gilloise'yi eleyen Ajax, grup aşamasını beşinci bitirip son 16'ya direkt katılan Frankfurt ile eşleşti. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve muhtemel 11'lerine dair araştırmalar hız kazandı. Peki, heyecanla beklenen Ajax- Frankfurt maçı ne zaman ve hangi kanalda?
AJAX- FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN?
Ajax- Frankfurt maçı 6 Mart Perşembe günü 23.00'te oynanacak.
AJAX- FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?
Heyecanla beklenen zorlu karşılaşma TRT Spor'dan şifresiz yayınlanacak.