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Ajda Pekkan: Çalışmadan duramam

Bahar Yazıcı Şer ve Nilüfer Ademoğulları'nın alışılmışın dışında kurdukları bir jean markası, önceki gün özel bir davetle tanıtıldı. Davete yalnız başına katılan Ajda Pekkan, şık giyim tarzı ile dikkat çekti. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Pekkan, "Çalışmadan duramam, yeni projeler ve albüm çalışması yapıyorum" dedi

Ajda Pekkan
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bahar Yazıcı Şer ve Nilüfer Ademoğulları'nın alışılmışın dışında kurdukları bir jean markası, önceki gün özel bir davetle tanıtıldı. Lansmanda iş, cemiyet ve magazin dünyasından pek çok davetli katılarak markayı yakından inceledi.

"ÜLKEMİZE YERLİ BİR MARKA KAZANDIRMAK ÇOK GÜZEL"

Yerli marka yaratmanın gurunu yaşadıklarını belirten Bahar Şer, "Hedeflerimiz arasında firmamızı sevilen bir dünya markası yapmak, ülkemize yerli bir marka kazandırmak çok güzel" dedi.

Lansmanda Ozan Doğulu DJ kabinine geçerek misafirlere eğlence dolu saatler yaşattı. Burcu Esmersoy, markanın yüzü oldu.

Davete yalnız başına katılan Ajda Pekkan, şık giyim tarzı ile dikkat çekti. Ürünleri inceledikten sonra gazeteciler ile bir araya gelen süperstar, "Her şey çok güzeldi, herkese tavsiye ederim. Ben de giyinmeyi çok seviyorum. Genelde kullandığım siyah rengi bugün de giydim" dedi.

"BENİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR YIL OLACAK"

2020 yılından beklentilerini anlatan Pekkan, "Hepimiz için güzel bir yıl olmasını dilerim, benim için de çok güzel ve hareketli bir yıl olacak" dedi.

"ÇALIŞMADAN DURAMAM"

Yeni çalışmalar içinde olduğunu belirten Pekkan, "Çalışmadan duramam, yeni projeler ve albüm çalışması yapıyorum" dedi.

"YAŞ GEÇİYOR"

Özel davette DJ performansı sergileyen Ozan Doğulu ise lansmana sevgilisi Hera ile birlikte katıldı. Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan Doğulu, "Her şey çok güzeldi, bir yaş daha aldık. Böyle sorular sormasaydınız güzel olurdu, madem sordunuz söyleyeyim. Tam 48 yaşına geldim, yaş geçiyor" dedi.

Genç kalmanın formülünü anlatan Doğulu, "Genç kalmanın en büyük sebebi, genç kızlarla takılıyor olmam" şeklinde konuştu. Durumun yanlış anlaşılmaması için hemen düzeltme yapan Doğulu, "Aman arkadaşlar, yanlış anlamayın. Biliyorsunuz ben kız babasıyım. Kızlarım çok genç, o yüzden en çok onlarla vakit geçiriyorum. Bir an olsun yerinde durmuyor, o yüzden ben de hep koşturmaca içinde genç kalıyorum" açıklamasını yaptı.

 

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