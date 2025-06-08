Ajda Pekkan, Kurban Bayramı’nın ikinci günü Kıbrıs'ta sahne aldı. Süperstar, muhteşem sahne performansı ve enerjisiyle bayram coşkusunu zirveye taşıdı.

Efsaneleşen şarkılarını sevenleriyle birlikte hep bir ağızdan seslendiren Ajda Pekkan, özel repertuvarı ve göz kamaştıran sahne kostümüyle büyük beğeni topladı.

Konser boyunca salonu dolduran ve kendisine yoğun ilgi gösteren hayranlarına müzikal bir şölen yaşatan Ajda Pekkan, performansıyla izleyenlere unutulmaz bir gece armağan etti.

Ajda Pekkan, konser serisine; 12 Haziran Harbiye Açıkhava, 14 Haziran Bursa Kültürpark Açıkhava ve 20 Haziran Ankara Oran Açıkhava ile devam edecek.