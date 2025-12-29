Habertürk
        Ajda Pekkan'dan o görüntülere tepki

        Ajda Pekkan'dan o görüntülere tepki

        Ajda Pekkan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Karataş Hayvan Barınağı'nda çekildiği iddia edilen görüntüler sonrasında tepkisini dile getirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 09:27 Güncelleme: 29.12.2025 - 10:41
        Ajda Pekkan'dan kamuoyuna çağrı
        Geçtiğimiz günlerde, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çok sayıda köpeğin öldürülüp, çöp poşetleri içinde soğuk hava deposunda tutulduğu öne sürüldü. Görüntüler, infial uyandırdı.

        ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİSİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

        25 Aralık 2025 tarihinde bazı sosyal medya hesapları üzerinden, Ankara Büyükşehir Belediyesi Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşılmıştır. Söz konusu paylaşımların ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından görüntüler ihbar kabul edilmiş; konunun tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Teftiş Kuruluna derhal inceleme talimatı verilmiştir. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya ilişkin olarak adli soruşturma başlatmıştır. Resmi makamlar tarafından, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait Karataş Hayvan Bakımevi dahil olmak üzere tüm barınaklarda gerekli incelemeler yapılmış; paylaşıma konu görüntülerin Ankara Büyükşehir Belediyesine ait herhangi bir barınakta çekilmediği ve belediyemizle herhangi bir ilgisinin bulunmadığı yönünde tespitlerde bulunulmuştur. Hafta sonu olması nedeniyle adli makamlarca yürütülen incelemelere ilişkin detaylı raporların tamamlanmasının ardından, ayrıntılı bilgiler ve belgeler pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacaktır.

        Sokak hayvanlarıyla ilgili sık sık çağrıda bulunan Ajda Pekkan, söz konusu görüntülerle ilgili tepkisini dile getirdi: Uzun zamandır içimde büyüyen bir kırgınlıkla, bir insan olarak, bir sanatçı olarak ve bu ülkenin bir yurttaşı olarak sizlere sesleniyorum. Son günlerde sokak hayvanlarına yönelik artan şiddet, barınaklarda yaşanan insanlık dışı uygulamalar ve özellikle Ankara'da bir barınakta ortaya çıkan vahşet, artık görmezden gelinebilecek, "alışılabilecek" şeyler değildir. Canlıların poşetlere konularak öldürülmesi, adına ne denirse densin, vahşettir. Bunun başka bir tarifi yoktur. Hayvanlar bu dünyanın misafiri değil; bizlerle birlikte yaşayan, acıyı, korkuyu ve sevgiyi hisseden canlılardır. Sokaklar onların da evidir. Barınaklar ise birer mezarlık değil, koruma alanı olmak zorundadır. Bugün hayvanlara reva görülen bu şiddet, aslında toplum olarak vicdanımızda açılan derin bir yarayı işaret ediyor. Sessiz kalan herkes, bu yarayı biraz daha büyütüyor. Ben sessiz kalamam. Sayın yetkililere sesleniyorum: Barınaklar denetlenmeli, sorumlular cezalandırılmalı, bu suçlar örtbas edilmemelidir. Hayvanları "toplamak" değil, yaşatmak zorundasınız. Kıymetli toplumumuza sesleniyorum: Merhamet bir lüks değil, insan olmanın asgari şartıdır. Bugün sesimizi çıkarmazsak yarın çok geç olabilir. Ve saygıdeğer basın mensuplarına sesleniyorum: Bu haberleri birer satır olarak değil, birer hayat olarak görün. Unutturmayın. Ben inanıyorum ki bu ülkede hâlâ vicdanı olan, kalbi olan, adaleti savunan. insanlar çoğunlukta. Ve inanıyorum ki, ancak birlikte ses çıkarırsak, bu karanlığı durdurabiliriz. Bir canın hayatı hiçbir gerekçeyle yok sayılamaz. Sevgiyle,

        Ajda Pekkan.

        Ajda Pekkan, haziran ayında Bursa'da Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) tarafından kurulan Emekli Hayvan Çiftliği'ni ziyaret etmişti.

        #Ajda Pekkan
