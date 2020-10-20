Şarkıcı ve oyuncu Ajda Pekkan "Estetik yaptırmayı severim ama en çok bacaklarıma yaptırdığım şeylerden çok pişman oldum. Mahvetti kaslarımı" açıklamasıyla gündeme oturdu. Süperstar Ajda Pekkan her dönem merak edilen isimlerden olmaya devam ediyor. Peki Ajda Pekkan kimdir? Ajda Pekkan kaç yaşında? İşte Ajda Pekkan'ın estetikleri...

AJDA PEKKAN KİMDİR?

Ayşe Ajda Pekkan 12 Şubat 1946'da doğdu. 74 yaşındaki Türk şarkıcı Ajda Pekkan, 1970'lerden bu yana "Süperstar" lakabıyla anılıyor. Ajda Pekkan güçlü bir kadın figürü çizdiği şarkılarıyla Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden biri hâline geldi. Güncel tuttuğu müzikal tarzı sayesinde 50 yılı aşkın bir süre popülerliğini korudu ve kendisinden sonra gelen birçok şarkıcıyı etkiledi.

Beyoğlu, İstanbul'da doğan Pekkan'ın müzik kariyeri, 1960'ların hemen başında Los Çatikos grubunun parçası olarak bir gece kulübünde sahneye çıkmasıyla başladı. Ancak 1963'te Ses dergisinin sinema artisti yarışmasını kazanınca oyuncu olarak tanındı ve birkaç yıl boyunca sanat yaşamını şarkıcılık yerine oyunculuk odaklı bir şekilde ilerletti. Aynı yıl Adanalı Tayfur adlı ilk filminin başrolünü oynayarak Yeşilçam sinemasına giriş yaptı. Takip eden altı yıl içinde başrolünde olduğu Şıpsevdi (1963),Hızır Dede (1964) ve Şaka ile Karışık (1965) dahil olmak üzere yaklaşık 50 siyah beyaz filmde rol aldıktan sonra oyunculuğu bırakarak tamamıyla şarkıcılığa odaklandı.

Pekkan, kariyerinin ilk yirmi yılı boyunca ithal besteler üzerine Türkçe söz yazılarak oluşturulan onlarca aranjman şarkıyı seslendirerek geçirdi. Genellikle Fikret Şeneş'in sözlerini yazdığı "Kimler Geldi Kimler Geçti", "Palavra Palavra", "Sana Neler Edeceğim", "Hoş Gör Sen", "Sana Ne Kime Ne", "Bambaşka Biri", "Uykusuz Her Gece" ve "O Benim Dünyam" gibi şarkılar hem Pekkan'ın hem de Türk pop müziğinin en bilinen şarkılarına dönüştü. 1990'lardan itibaren kariyerinin aranjmanlar sonrasındaki döneminde ise Şehrazat ve Sezen Aksu başta olmak üzere değişken bir şarkı yazarı kadrosuyla çalıştı. Bu dönemde "Yaz Yaz Yaz", "Sarıl Bana", "Eğlen Güzelim", "Vitrin", "Aynen Öyle" ve "Yakar Geçerim" dahil birçok şarkısı listelerin üst sıralarına çıktı.

Şarkıcının şöhreti 1970'ler boyunca başta Avrupa olmak üzere ülkesi dışında giderek arttı ve farklı ülkelerde verdiği konserlerle pekişti. Bununla beraber 1978'de Fransızca bir albüm kaydetti. Popülerliğinin giderek artmasıyla şarkıcının üzerinde 1980 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmesi için bir baskı oluştu ve Pekkan yarışmaya katılmayı isteksizce kabul etti. Ülke sınırları içinde beğeni kazanan "Pet'r Oil" şarkısının yarışmada on beşinci olması sebebiyle hayal kırıklığı yaşayınca bir süre dinlenmeye çekildi.

Kayıtları 15 milyonun üzerinde satan Ajda Pekkan, ülkesinde tüm zamanların en çok satan şarkıcılarından biridir. Hem sanatı hem de imajıyla ülkesinde batılılaşmanın önde gelen figürleri arasında gösterilmektedir. Devlet Sanatçısı unvanına ve Sanat ve Edebiyat Nişanı'na sahiptir. Hürriyet gazetesinin hazırladığı Türkiye'nin En İyi 100 Albümü listesinde üç albümüyle birden yer almaktadır. 2016'da The Hollywood Reporter dergisinin Gösteri Dünyasının En Güçlü 100 Kadını listesinde yer almıştır. Kendisini bir feminist olarak tanımlamasa da güçlü kadın hikâyeleri anlatan birçok şarkısı birer feminist marş olarak kullanılmıştır.

AJDA PEKKAN KAÇ ESTETİK YAPTIRDI?

Şarkılarıyla olduğu kadar estetikleriyle de gündeme gelen Ajda Pekkan'ın 3 kez burun ameliyatı, 6 kez dudak slikonu, diz kapaklarını gerdirme, 2 kez karın bölgesi gerdirme,4 defa yüz gerdirme, kaşları çektirme, göz kapaklarını kaldırma, göğüsleri dikleştirme, 2 kez kol altı yağları aldırma, 6 ayda bir yüze botoks uygulaması yaptırdığı konuşuluyor.

AJDA PEKKAN'IN OYNADIĞI FİLMLER

Adanalı Tayfur (1963)

Şıpsevdi (1963)

Kendini Arayan Adam (1963)

Şaşkın Baba (1963)

Öpüşmek Yasak (1963)

Abidik Gubidik (1964)

Çanakkale Aslanları (1964)

Plajda Sevişelim (1964)

Kaynana Zırıltısı (1964)

Avare (1964)

Hızır Dede (1964)

Koçum Benim (1964)

Sokakların Kanunu (1964)

Artık Düşman Değiliz (1965)

Cici Kızlar (1965)

Kart Horoz (1965)

Kolla Kendini Bebek (1965)

Şaka ile Karışık (1965)

Şepkemin Altındayım (1965)

Yabancı Olduk Şimdi (1965)

Bir Caniye Gönül Verdim (1965)

Şehvetin Esiriyiz (1965)

Babamız Evleniyor (1965)

Sevdalı Kabadayı (1965)

Taçsız Kral (1965)

Dalgacı Mahmut (1965)

Berduş Milyoner (1965)

Bir Gönül Oyun] (1965)

Lafını Balla Kestim (1965)

Sevinç Gözyaşları (1965)

Pantolon Bankası (1965)

Avare Kız (1966)

Kara Tren (1966)

Şoför Deyip Geçmeyin (1966)

Seher Vakti (1966)

Ümit Sokağı (1966)

Düğün Gecesi (1966)

Dişi Düşman (1966)

Dağda Silah Konuşur (1966)

Günah Çocuğu (1966)

Affet Sevgilim (1966)

Ayrılık Şarkısı (1966)

Erkek Severse (1966)

Harun Reşid'in Gözdesi (1967)

Tatlı Günler (1969)

Şöhret Sandalı (2001)

AJDA PEKKAN ŞARKILAR

Ajda Pekkan (1968)

Fecri Ebcioğlu Sunar: Ajda Pekkan (1969)

Ajda Pekkan Vol. 3 (1972)

Süper Star (1977)

Pour Lui (1978)

Süper Star 2 (1979)

Sen Mutlu Ol (1981)

Sevdim Seni (1982)

Süperstar '83 (1983)

Ajda Pekkan ve Beş Yıl Önce On Yıl Sonra (1985)

Süperstar 4 (1987)

Ajda 1990 (1990)

Seni Seçtim (1991)

Ajda '93 (1993)

Ajda Pekkan (1996)

Cool Kadın (2006)

Aynen Öyle (2008)

Farkın Bu (2011)

Ajda Pekkan & Muazzez Abacı (2014)