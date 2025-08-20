Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi AJet Avrupa'ya özel indirimli 9 euro bilet kampanyası 20-22 Ağustos 2025: Kampanya hangi rotalarda geçerli?

        AJet Avrupa'ya özel indirimli bilet kampanyası başlattı: Biletler 9 eurodan başlıyor! Kampanya hangi rotalarda geçerli?

        AJet, yurt dışına özel indirimli bilet kampanyası başlattı. 20-22 Ağustos 2025 tarihlerinde geçerli olacak kampanya kapsamında belirlenen rotalara biletler 9 eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Biletler, ajet.com ve AJet Mobil üzerinden satın alınabiliyor. İşte, AJet 20-22 Ağustos yurt dışı bilet kampanyası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 16:01 Güncelleme: 20.08.2025 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AJet, Avrupa'ya özel başlattığı indirimli bilet kampanyası kapsamında biletleri 9 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sundu. Kampanyada 10 kiloya kadar ek uçak altı check-in bagaj ücreti 5 euro, 20 kiloya kadar ek uçak altı bagaj ücreti ise 9 euro olarak ücretlendiriliyor. 112 bin koltukla sınırlandırılan kampanya 20-22 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak. Peki, AJet Avrupa kampanyası hangi rotalarda geçerli? İşte, detaylar...

        2

        AJET AVRUPA ÜLKELERİNE ÖZEL İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI

        AJet, Avrupa ülkelerinde geçerli olmak üzere 9 eurodan başlayan fiyatlarla indirimli uçuşlar düzenliyor. Kampanya 20-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

        3

        SEYAHAT TARİHİ NEDİR?

        İndirimli bilet alan yolcular 15 Eylül 2025 – 19 Mart 2026 tarihleri arasında seyahat edebilecek.

        4

        İNDİRİMLİ BİLETLER HANGİ UÇUŞLAR İÇİN GEÇERLİ?

        Kampanya, Danimarka, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda, İsveç çıkışlı Türkiye varışlı uçuşları ve Türkiye çıkışlı Danimarka, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda, İsveç varışlı uçuşları kapsıyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        17 yaşındaki Yağmur'un davası görüldü!
        17 yaşındaki Yağmur'un davası görüldü!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti!
        Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!
        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
        Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Eros'a yayını kırdırdılar
        1 yıldır dinmeyen acı! Narin Güran cinayeti yürekleri dağladı!
        1 yıldır dinmeyen acı! Narin Güran cinayeti yürekleri dağladı!
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        Fransız yayıncı canlı yayında hayatını kaybetti
        Fransız yayıncı canlı yayında hayatını kaybetti
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde