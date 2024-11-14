AJet yurt içi seferlerde geçerli indirimli bilet kampanyası devam ediyor: Hangi uçuşlarda geçerli?
AJet'in 13 Kasım'da başlattığı yurt içi indirimli bilet kampanyası sürüyor. 699 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkan biletler, 131 bin koltukla sınırlandırıldı. Şirket, biletleme işleminden sonra iadenin mümkün olmadığını ve değişiklik yapıldığında da yüzde 100 ceza uygulanacağını belirtiyor. Peki, AJet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli? İşte, detaylar...
AJet'in üç gün sürecek yurt içi bilet kampanyası devam ediyor. Kıbrıs hariç olmak üzere, yurt içinde tek yönlü direkt uçuşlarda geçerli olacak kampanyada biletler 699 TL'den satışa çıktı. Kampanya yalnızca Basic paket ücreti için geçerli olup, 131 bin koltukla sınırlandırıldı. İşte, AJet indirimli bilet kampanyası hakkında tüm merak edilen detaylar...
AJET YURT İÇİ İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI
AJet, Kıbrıs hariç olmak üzere diğer illerde geçerli olacak yurt içi indirimli bilet kampanyası başlattı ve biletleri 699 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sundu. 131 bin koltukla sınırlandırılan kampanya tek yönlü seferler için geçerli olacak.
AJET YURT İÇİ İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI GEÇERLİLİK SÜRESİ
Ajet kampanyası, 13-15 Kasım 2024 tarihinde geçerli olacak.