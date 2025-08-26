AJet'ten indirimli bilet kampanyası! AJet indirimli bilet kampanyası şartları neler, ne zaman ve nerelerde geçerli?
AJet, indirimli bilet kampanyası ile ilgili detaylar belli oldu. Söz konusu kampanyadan yurt içinde seyahat etmeyi planlayan yolcular yararlanabilecek. Kampanya ile alınan biletler, belirlenen tarih aralığında salı, çarşamba, perşembe günleri yapılacak seyahatlerde yüzde 30 indirimli olacak. İndirimli biletler, 26 Ağustos tarihi itibarıyla satışa sunuldu. Peki AJet indirimli bilet kampanyası şartları neler, ne zaman ve nerelerde geçerli? İşte, AJet indirimli bilet kampanyası hakkında merak edilen tüm detaylar.
AJET’TEN İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI!
AJet, yurt içi seferlerde indirim kampanyası başlattı.
AJet'ten yapılan açıklamaya göre; şirket, yurt içi seyahat planlarını erken yapan yolcularına yönelik özel kampanya düzenledi.
Kampanya ile alınan biletler, belirlenen tarih aralığında salı, çarşamba, perşembe günleri yapılacak seyahatlerde yüzde 30 indirimli olacak.
Yurt içinde 41 noktaya uçuş yapan AJet’in indirimli bilet kampanyası, sonbahardan ilkbahara kadar geniş bir zaman dilimindeki seyahatleri kapsıyor.
AJET İNDİRİMLİ UÇAK KAMPANYASI BİLETLEME TARİHLERİ
Yüzde 30 indirimli bilet kampanyası, 26 Ağustos 2025 Salı günü saat 10:00’da başladı ve 28 Ağustos 2025 saat 23:59’da sona erecek.
AJET İNDİRİMLİ BİLETLER NASIL VE NEREDEN ALINIR?
İndirimli biletler, ajet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.
UÇUŞ TARİHLERİ NE ZAMAN?
Kampanya ile alınan biletler, 16 Eylül 2025 - 13 Mart 2026 tarihleri arasında haftanın 3 günü (salı, çarşamba, perşembe) yapılacak tüm yurt içi seyahatlerde kullanılabilecek.
AJET KAMPANYA ŞARTLARI
Tek yön biletler %30 indirimle sunulacaktır.
Biletler Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 26 Ağustos 2025 10:00’da satışa sunulacaktır.
16 Eylül 2025 – 13 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.
Kampanya, Salı, Çarşamba, Perşembe günü gerçekleştirilecek tüm yurt içi direkt ve aktarmalı uçuşları kapsamaktadır. (Kuzey Kıbrıs hariç)
Kampanya kapsamında bilet fiyatları uçuş arama sayfasında indirimli olarak gelmektedir. Ücret detaylarında indirim kırılımı görülebilir.
İndirim tek yön üzerinden hesaplanmaktadır. Gidiş dönüş biletlerinizde de geçerlidir.
İndirim yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir. Diğer paketler için ek ücret uygulanarak biletleme yapılabilir.
İndirimli biletlerde değişiklik ve iade işlemleri için %100 cezai işlem uygulanmaktadır.
İndirim sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.
İndirimli biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.
Kampanyada sunulan indirime vergi ve harçlar dahil değildir.
Yalnızca ajet.com ve AJet Mobil’de geçerlidir.
Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.
AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.
AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.