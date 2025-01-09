AJet indirimli bilet kampanyası sürüyor: Kampanyada 2. gün!
AJet'in yurt dışına 9 euro artı vergilerden başlayan bilet kampanyası ikinci gününde sürüyor. Farklı rotaları keşfetmek isteyen yolcular, kampanya döneminde bilet aldığında 3 Şubat ile 27 Mart arasında seyahat edecek. İşte, AJet yurt dışı kampanyası hakkında detaylar...
AJet, yeni yılın ilk kampanyasını başlattı. Yurt dışı biletleri 9 euro + vergiler ile satışa çıktı. Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (Kuzey Kıbrıs hariç) ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşları kapsıyor. İşte, AJet'in kampanyasına dair tüm detaylar...
AJET YURT DIŞI KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?
Biletleme dönemi 8-10 Ocak arası olarak belirlendi.
UÇUŞ TARİHLERİ NEDİR?
73 bin koltukla sınırlandırılan kampanyada bilet alanlar 3 Şubat – 27 Mart 2025 arasında seyahat edecek.