        AJet'ten uçuş ve yolcu sayısında rekor - İş-Yaşam Haberleri

        AJet'ten uçuş ve yolcu sayısında rekor

        AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, "AJet olarak bir rekora imza attık. 24 Ağustos'ta toplam 503 seferimizle 88 bin 462 misafirimizi taşıdık. 31 Mart 2024'te yaptığımız ilk uçuşumuzdan bu yana en yüksek sonuçlara ulaşmış olduk" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 16:02 Güncelleme: 26.08.2025 - 16:02
        AJet'ten uçuş ve yolcu sayısında rekor
        AJet'in 31 Mart 2024'te yaptığı ilk uçuştan bu yana en yüksek uçuş ve yolcu sayısına ulaştığı bildirildi.

        AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şirketin bir rekora imza attığını belirterek, "Bugün sizinle gururlandığımız bir haberi paylaşmak istiyorum. 24 Ağustos Pazar günü toplam 503 seferimizle 88 bin 462 misafirimizi taşıdık. 31 Mart 2024'te yaptığımız ilk uçuşumuzdan bu yana en yüksek sonuçlara ulaşmış olduk. Bu sadece bir rekor değil, AJet'in yükselişinin güçlü bir habercisi." ifadelerini kullandı.

        Gençleşen filolarının, genişleyen uçuş ağlarının ve dinamik operasyon kabiliyetlerinin kendilerini daha büyük hedeflere taşıyacağını kaydeden Sarp, rekorda emeği geçen AJet ailesine ve paydaşlarına teşekkür etti.

