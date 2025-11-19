GENEL KURALLAR

- İndirim tek yön üzerinden hesaplanmaktadır. Gidiş dönüş biletlerinizde de geçerlidir.

- İndirimli fiyatlar yalnızca standart paket ücreti ve kuralları için geçerlidir.

- Kampanya süresince satın alınacak Flex ve Premium paket seçimleri %30 indirimle sunulacaktır.

- Kampanya kapsamında satın alınan biletlerde, ilgili paket ve ücret sınıfının iptal ve iade kuralları geçerli olacaktır.

- İndirim sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

- İndirimli biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.

- Kampanyada sunulan indirime vergi dahil değildir.

- Yalnızca AJet Mobil’de geçerlidir.

- Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.