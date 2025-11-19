Habertürk
        Ajet yurt içi bilet kampanyası 2025: Ajet yurt içi uçuşlarda yüzde 30 indirim hangi tarihlerde, ne zamana kadar geçerli?

        Ajet'te yurt içi uçuşlarda yüzde 30 indirim! Ajet yurt içi bilet kampanyası ne zamana kadar geçerli?

        Ajet, yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında biletler 18 Kasım – 20 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak şekilde satışa sunuldu. Peki Ajet bilet kampanyası hangi uçuşlar için geçerli olacak? İşte Ajet yurt içi bilet kampanyası detayları

        Giriş: 19.11.2025 - 16:25 Güncelleme: 19.11.2025 - 16:25
        1

        Ajet, yüzde 30 indirimli yurt içi bilet kampanyasını duyurdu. Belirlenen rotalarda geçerli olacak kampanyada biletler 20 Kasım’a kadar satışta olacak. Peki Ajet yurt içi uçuş kampanyası ne zamana kadar geçerli? İşte Ajet yurt içi uçuşlarda yüzde 30 indirime dair tüm ayrıntılar

        2

        AJET YURT İÇİ BİLET KAMPANYASI TARİHLERİ

        Ajet yurt içi bilet kampanyası kapsamında biletler, 18-19-20 Kasım 2025 tarihlerinde satışa sunuldu.

        3

        AJET YURT İÇİ BİLET KAMPANYASI SEYAHAT TARİHLERİ

        Ajet kampanyası, 2 Şubat – 15 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli olacak.

        4

        GENEL KURALLAR

        - İndirim tek yön üzerinden hesaplanmaktadır. Gidiş dönüş biletlerinizde de geçerlidir.

        - İndirimli fiyatlar yalnızca standart paket ücreti ve kuralları için geçerlidir.

        - Kampanya süresince satın alınacak Flex ve Premium paket seçimleri %30 indirimle sunulacaktır.

        - Kampanya kapsamında satın alınan biletlerde, ilgili paket ve ücret sınıfının iptal ve iade kuralları geçerli olacaktır.

        - İndirim sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

        - İndirimli biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.

        - Kampanyada sunulan indirime vergi dahil değildir.

        - Yalnızca AJet Mobil’de geçerlidir.

        - Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

