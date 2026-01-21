GENEL KURALLAR NELER?

Kampanya, tüm yurt içi direkt uçuşları kapsıyor. (Kuzey Kıbrıs hariç)

Kampanya 150.000 koltuk sayısı ile sınırlı.

İndirim yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerli. Diğer paketler için ek ücret uygulanarak biletleme yapılabilir.

İndirim sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli.

İndirimli biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.

Kampanyada sunulan indirime vergi ve harçlar dahil.

Yalnızca ajet.com ve AJet Mobil’de geçerli.

Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.