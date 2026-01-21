Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Ajet yurt içi indirimli bilet kampanyası hangi uçuşlar için geçerli, seyahat tarihleri ne zaman, biletleme tarihi ne zaman?

        Ajet yurt içi uçuşlarında 849 TL'den başlayan bilet kampanyası başlattı: Kampanya hangi uçuşlar için geçerli?

        Ajet, 21 Ocak bugün itibarıyla yurt içi indirimli bilet kampanyası başlattı. 22 Ocak'a kadar sürecek kampanya doğrultusunda 150 bin koltuk satışa sunuluyor. Yurt içi uçuşlarında indirimli bilet almak isteyen vatandaşlar, kampanya detaylarını araştırıyor. Peki, Ajet yurt içi bilet kampanyası seyahat tarihleri ne zaman? İşte tüm merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2026 - 11:47 Güncelleme: 21.01.2026 - 11:47
        1

        Ajet, 849 TL’den başlayan yurt içi bilet kampanyasını duyurdu. 21 Ocak bugün saat 10.00 itibarıyla başlayan kampanya ile 150 bin koltuk satışa sunuldu. Kampanya tüm yurt içi direkt uçuşları kapsıyor. Peki, Ajet yurt içi indirimli bilet kampanyası hangi tarihlerdeki uçuşlar için geçerli, biletleme ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar haberimizde...

        2

        AJET YURT İÇİ BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI

        Ajet, 21 Ocak bugün itibarıyla 849 TL’den başlayan yurt içi bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 150.000 koltuk satışa sunuldu.

        Bilet satışları 22 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.

        3

        HANGİ UÇUŞLAR İÇİN GEÇERLİ?

        Ajet yurt içi indirimli bilet kampanyası 7 Nisan – 21 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli.

        4

        GENEL KURALLAR NELER?

        Kampanya, tüm yurt içi direkt uçuşları kapsıyor. (Kuzey Kıbrıs hariç)

        Kampanya 150.000 koltuk sayısı ile sınırlı.

        İndirim yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerli. Diğer paketler için ek ücret uygulanarak biletleme yapılabilir.

        İndirim sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli.

        İndirimli biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.

        Kampanyada sunulan indirime vergi ve harçlar dahil.

        Yalnızca ajet.com ve AJet Mobil’de geçerli.

        Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

        AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

        AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
