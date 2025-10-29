Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam AJet’ten 29 Ekim kampanyası! AJet biletleri ne kadar ve hangi tarihler arasında geçerli?

        AJet'ten 29 Ekim kampanyası! AJet biletleri ne kadar ve hangi tarihler arasında geçerli?

        AJet, Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak bilet fiyatlarına yüzde 29 oranında indirim uyguluyor. İndirimli biletler, 29 Ekim 2025 tarihinde saat 09:00'dan saat 23:59'a kadar satışta olacak. İşte, AJet kampanya detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 11:13 Güncelleme: 29.10.2025 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AJet 17 Kasım 2025 – 13 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak bilet kampanyasını duyurdu. AJet’in 29 Ekim’e özel kampanyası, tüm yurt içi seferlerde yüzde 29 indirim fırsatı sunuyor.

        2

        AJET'TEN 29 EKİM'E ÖZEL İNDİRİM KAMPANYASI

        AJet, Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak bilet fiyatlarına yüzde 29 oranında indirim yaptı.

        AJet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı özel bir kampanyayla kutluyor. AJet’in 29 Ekim’e özel kampanyası, tüm yurt içi seferlerde yüzde 29 indirim fırsatı sunuyor.

        Yurt içinde 41 noktaya seferleri olan AJet, Cumhuriyetin 102. yıl coşkusuna ortak olmak için yurdun dört bir yanına uçuşlarda geçerli indirim kampanyası yaptı. İndirimli biletler, 29 Ekim 2025 tarihinde saat 09:00’dan saat 23:59’a kadar satışta olacak. Yalnızca AJet Mobil uygulama üzerinden alınacak indirimli biletler, 17 Kasım 2025 – 13 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

        3

        AJet’in Cumhuriyet Bayramı kampanyası, ‘basic’ biletlerde geçerli olup, tüm yurt içi uçuşları kapsıyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?