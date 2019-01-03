Karadağ, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, bir hafta önce AK Parti Genel Merkezine sunduğu istifa dilekçesinin bugün itibarıyla kabul edildiğini söyledi.

İsminin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için belediye başkan adayı olarak anıldığını, bu süreçten sonra şantaj amaçlı "siyasi komplo" ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Karadağ, "Bu süreçte genel merkezimize iki kez sözlü olarak, bir hafta önce de yazılı olarak sürecin il başkanı kimliğim altında götürülmemesi, baskı unsuru olarak görülmemesi, partimizin bu konuda zarar görmemesi için il başkanlığında bulunmayı etik bulmadım ve istifamı sundum." dedi.

Kendisine komplo kuran kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu aktaran Karadağ, şöyle devam etti:

"Siyasi kumpas ya da şantaj diye adlandırılabilecek bir süreçle karşı karşıya kaldık. Bunları Allah'a havale ediyorum. Biz onlara hakkımızı helal etmiyoruz. Şahsımız üzerinden AK Parti'nin Çorum'da yerel seçimlerde başarısız olması için çalışan bir ekip ruhudur bu. Sonradan gelişen hadiselere baktığımızda, bu kez şahsımızı bırakıp AK Parti'nin bazı isimleri üzerinden aynı oyunun devam ettirilmeye çalışıldığını görmekten üzüntü duyuyoruz. Buna alet olan ve 'AK Parti'liyim' diyen kardeşlerimiz varsa derhal bu düşünceyi terk etmelidir. Bu sürecin içerisinde uzaktan yakından ilgisi alakası olan herkesin cezalandırılması için gereği neyse sonuna kadar kararlıyım."

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bundan sonraki süreçte AK Parti'nin bir neferi olmaya devam edeceğini vurgulayan Karadağ, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla istifa dilekçemi işleme koyan, bizi kırmayan, bize yol gösteren teşkilat başkanımıza, her konuda bize desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkür ediyorum. AK Parti'mizin bir neferi olarak seçimlerde zaferden zafere koşması için elimden ne geliyorsa yapmaya gayret göstereceğim. Şimdiye kadar hiçbir çete ve benzeri oluşuma pirim vermedim. Hiçbir şekilde belden aşağı siyasetin içerisinde olmadım. Net oldum, mert ve dürüst oldum. Yol arkadaşlarımı hiçbir zaman satmadım. Bundan sonra da bu tavrımı devam ettireceğim."

Basın toplantısına AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile partili yöneticileri de katıldı.

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