AK Parti, Davutoğlu ve 3 eski milletvekiline tebligatlarını gönderdi

AK Parti, kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk ettiği Ahmet Davutoğlu, eski milletvekilleri Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ile Abdullah Başçı’nın sözlü ve yazılı savunmalarını almak üzere tebligatlarını gönderdi. AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, söz konusu tebligatı akşam saatlerinde postaya verdiklerini söyledi. Öte yandan tebligatta, ihracı istenen kişilerin disipline sevk edilme gerekçeleri anlatıldı. AK Parti’nin iç tüzüğünde yer alan ve disipline götürme gerekçeleri maddeler halinde anlatıldı. Tebligatta AK Parti’nin iç tüzüğüne dayanarak ‘partinin genel ilkelerine aykırı davranan, kamuoyunda partiyi rencide eden açıklamalarda bulunulması’ gerekçeleri gösterildi. Tebligatta, özellikle Ahmet Davutoğlu’nun son günlerde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik yaptığı eleştirilerin de yer aldığı öğrenildi. Aynı şekilde eski milletvekillerinin de son dönemde AK Parti’ye yönelik karalama açıklamaları da tebligatta yer aldı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Tebligat adı geçen kişilere ulaştıktan sonra verilen süre içerisinde sözlü ya da yazılı savunmaları beklenecek. Daha sonra disiplin kurulu yeniden toplanarak söz konusu kişilerin ihraç edilip edilmeyeceğine karar verecek.

Öte yandan, AK Parti tarihinde kesin ihraç istemiyle disiplin kurulana sevk ettiği üyelerin tamamı ihraç edildi.