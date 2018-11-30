Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Latin Amerika turunun ardından açıklanmayan illerin adaylarıyla ilgili mesai yapacak. 15 Şubat'ta seçim manifestosunu açıklayacağı öğrenilirken, Erdoğan'ın "gönül belediyeciliği"ne vurgu yapması bekleniyor. Manifestodaki hedeflerde 100 günlük icraat planında olduğu gibi belli taahhütler ve gerçekleşme periyotları olacak. Başkanların başarılı olup olmadığı ise halka sorulacak.

Erdinç Çelikkan'ın Hürriyet'teki haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin dönüşü yerel seçim çalışmalarına devam edecek. 21 il ve ilçelerle ilgili, MHP ile yapılan işbirliği görüşmelerini değerlendirecek. Erdoğan'ın bu kapsamda MHP lideri Devlet Bahçeli'yle yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Erdoğan'ın 21 il ve ilçe adayını büyük bir tanıtım toplantısıyla duyurması bekleniyor.

MANİFESTO HAZIRLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adayları belirlemesinin ardından, seçim manifestosu üzerinde çalışması bekleniyor. Manifestoda ağırlıklı olarak toplumun beklentilerine yer verilecek. Başkanların vaatlerinin de yer alacağı çalışmada, 3 büyük il için de özel projelerin yer alacağı öğrenildi.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ

AK Parti'nin şimdiki planlamaya göre, manifestoda "gönül belediyeciliği" vurgusu yapılması bekleniyor. Erdoğan, 15 Şubat'ta yapılacak Seçim Tanıtım Toplantısının ardından 45 günlük seçim kampanyası turuna başlayacak.

İCRAAT PLANI

Erdoğan, manifestoda açıklanan taahhütlerin "muhasebesini" ve başkanların "performanslarını" belirli periyotlarla il ve ilçelerde verilen sözlerin yerine getirilip getirilmediği halka sorulacak. Bu planlamanın 100 günlük icraat planındakine benzer şekilde uygulanacağı ifade ediliyor.

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