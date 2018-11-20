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AK Parti'de temayülünde İstanbul için Yıldırım, Ankara için Özhaseki

AK Parti'de pazar günü gerçekleşen temayül yoklamasında, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tanıdık isimler çıktı. İstanbul için TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, Ankara için de Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ilk sırada...

20.11.2018 - 06:20 | Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'de önceki gün yapılan yoklamalarında çıkan isimlerle birlikte alternatif adayları da bu hafta yapacağı toplantılarda değerlendirecek.

Erdinç Çelikkan'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, 7 bin 180 kişinin aday adaylığı başvurusu yaptığı AK Parti'de temayül yoklamasının sonuçları önceki akşam rapor halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.

Erdoğan'ın sonuçlarla ilgili kapsamlı değerlendirmeyi perşembe günü gerçekleştirilecek toplantıda yapacağını belirtildi.

Erdoğan, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere adayları, anketler ve saha araştırmalarına göre netleştirecek. Erdoğan, bazı adaylarla ve bölge milletvekilleriyle bire bir görüşmeler yaparak nabız yoklayacak.

Edinilen bilgiye göre temayül yoklamasında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde kulislerde konuşulan tanıdık isimler çıktı.

MHP İLE GÖRÜŞME

Buna göre İstanbul için teşkilatın büyük bölümünün TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı daha sonra ise mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ı istediği belirtiliyor. Ankara'da ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve Emrullah İşler gibi isimlerin öne çıktığı ifade ediliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ise üç büyükşehirdeki temayül yoklamasında teşkilatın çoğunluğunun desteğini aldığı öne sürülüyor. İzmir'de ise Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener isminin önde çıktığı, ancak kendisinin adaylığa sıcak bakmadığı kulislerde konuşuluyor. AK Parti'nin özellikle üç büyükşehir adayını MHP ile yapılacak görüşmeler ve muhalefet partilerinin adaylarına göre açıklayacağı belirtiliyor. Bu çerçevede Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin bir görüşme yapabileceği konuşuluyor.

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