AK Parti'den '15 Temmuz' paylaşımı

AK Parti'nin sosyal medya hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan video paylaşıldı.

Tarih, 15 Temmuz gecesini bir milletin destansı direnişi olarak yazacak.

O gece gövdesini siper eden her bir yürek, bu vatanın onurudur.

Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz.

Zaferin Adı Türkiye 🇹🇷 pic.twitter.com/F0vFKpgWU2 — AK Parti (@Akparti) July 14, 2025

Partinin sosyal medya hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan video mesaj paylaşıldı. Yapılan açıklamada ise, "Tarih, 15 Temmuz gecesini bir milletin destansı direnişi olarak yazacak. O gece gövdesini siper eden her bir yürek, bu vatanın onurudur. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz" denildi.

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ İNAN

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "O gece tankların önüne bedenini siper eden aziz milletimiz, dünyaya emsalsiz bir demokrasi zaferi ilan etti. Şehitlerimizin kanıyla, gazilerimizin direnişiyle bağımsızlık meşalemiz daha da yüceldi. Bu millet hürriyetine aşıktır." ifadelerini kullandı.

ZAFERİN ADI TÜRKİYE!



HAİNLERE LANET, DEMOKRASİYE SONSUZ ZAFER! 🇹🇷



15 Temmuz'da vatanımıza kasteden FETÖ'cü hainler, milletimizin sarsılmaz iradesine çarparak paramparça oldu!



Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşuyla FETÖ’cü bu alçaklar, tarihin çöplüğünde hak ettiği… pic.twitter.com/Ra4K3cHeQJ — Eyyüp Kadir İnan (@eyupkadirinan) July 14, 2025

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İnan, sosyal medya hesabından, "Zaferin adı Türkiye, Hainlere Lanet, Demokrasiye Sonsuz Zafer" başlığıyla yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz'da vatana kasteden FETÖ'cü hainlerin, milletin sarsılmaz iradesine çarparak paramparça olduğunu belirtti.

FETÖ'cü bu alçakların liderleri Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşuyla tarihin çöplüğünde hak ettiği yeri bulduğunu vurgulayan İnan, şunları kaydetti:

"O gece tankların önüne bedenini siper eden aziz milletimiz, dünyaya emsalsiz bir demokrasi zaferi ilan etti. Şehitlerimizin kanıyla, gazilerimizin direnişiyle bağımsızlık meşalemiz daha da yüceldi. Bu millet hürriyetine aşıktır. Bu zafer, milletimizin sarsılmaz imanının ve birliğinin eseridir. Türkiye Cumhuriyeti ebediyen hür kalacak, demokrasiye uzanan her el kırılacaktır." Öte yandan Eyyüp Kadir İnan, paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bu millet asil bir millettir. Bu millet cesur bir millettir. Bu millet kahraman bir millettir. Bu millet hürriyetine can pahasına sahip çıkan bir millettir. Memlekette artık tankların altından girip üstünden çıkacak, namluların üzerine cesaretle gidecek kahramanların kalmadığını sanmışlardı. Şehitler tepesi boş değil, bunu hesap edemediler. Ulubatlı Hasanların, Koca Seyitlerin, Nene Hatunların, Kara Fatmaların, Kara Yılanların soylarının kuruduğunu zannetmişler, bunlar Ömer Halis Demir gibi bir vatan evladının çıkıp kendilerini alınlarının ortasından vuracağına ihtimal vermemişlerdir. Şehitler ölmez, vatan bölünmez." sözlerinin yer aldığı, 15 Temmuz gecesine ait görüntülerle hazırlanan videoya da yer verdi.

REKLAM ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 Temmuz'a ilişkin, "Milletimiz, Türkiye'nin o en karanlık ve uzun gecesinde, tanklara, mermilere, bombalara göğsünü siper etmiş, milli mücadele şuuruyla, Türkiye'yi hain bir kalkışma ve işgal girişiminden kurtarmıştır." ifadelerini kullandı. 15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız.



Milletimiz, Türkiye’nin o en karanlık ve uzun gecesinde; tanklara, mermilere, bombalara göğsünü siper etmiş, milli mücadele şuuruyla, Türkiye’yi hain bir kalkışma ve işgal girişiminden kurtarmıştır.



Bu uğurda şehit düşen tüm… pic.twitter.com/DtEn1sy4s4 — Murat KURUM (@murat_kurum) July 14, 2025 Bakan Kurum, sosyal medya hesabından "Zaferin adı Türkiye" başlığıyla yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz'u unutmadıklarını ve unutmayacaklarını belirterek, şunları kaydetti: "Milletimiz, Türkiye'nin o en karanlık ve uzun gecesinde, tanklara, mermilere, bombalara göğsünü siper etmiş, milli mücadele şuuruyla, Türkiye'yi hain bir kalkışma ve işgal girişiminden kurtarmıştır. Bu uğurda şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Allah bir daha milletimize böyle bir gece yaşatmasın." Kurum, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DEAŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG, topunuz gelin. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Rabbimin izniyle bu milleti aşamayacaksınız." sözlerinin yer aldığı, 15 Temmuz gecesine ait görüntülerle hazırlanan videoya da yer verdi.