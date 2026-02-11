Canlı
        AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan sivil anayasa çağrısı

        AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan sivil anayasa çağrısı

        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Yeni ve büyük Türkiye'nin, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan bu güçlü ülkenin, darbe anayasasına mahkum edilmesi artık mümkün değildir. Bu utancı hep birlikte ortadan kaldıracak, özgürlükçü ve sivil bir anayasayı milletimize hediye edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Giriş: 11.02.2026 - 23:02 Güncelleme: 11.02.2026 - 23:02
        AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan sivil anayasa çağrısı
        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, sosyal medya hesabından, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanları Toplantısı'na ilişkin yaptığı paylaşımda, "Gençler ümitvar olunuz." ifadelerine yer verdi.

        AK Parti'nin 24. yılına giren iktidarında, darbeciler tarafından oluşturulan 1982 Anayasası'nın vesayet mimarisini her alanda teker teker aştığını dile getiren Ala, partisinin, darbecilerin yargılanmasının önünü açtığını, sivil siyasetin üzerindeki ölü toprağını kaldırdığını belirtti.

        Darbe anayasasının hala milletin sırtında bir kambur, demokrasinin üzerinde bir leke olarak durduğunu bildiren Ala, "Oysa bu ülke, cumhurbaşkanını halkın seçtiği, istisnasız tüm kurumların sivil otoriteye tabi olduğu, devletin milletin hizmetkarı olduğu bir yönetim sistemine kavuşmuştur. Şimdi sıra, bu yeni sisteme yakışır, özgürlükçü, sivil ve demokratik bir anayasayı milletimize kazandırmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Reform ve vesayetle mücadele denince akla ilk gelen partinin şüphesiz AK Parti olduğunu belirten Efkan Ala, "2007'de cumhurbaşkanlığı seçiminde milletimizin iradesini vesayetin gölgesinden kurtaran Anayasa değişikliği, bu mücadelenin en somut nişanesidir." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, paylaşımında şunları kaydetti:

        "AK Parti dün nasıl cumhurbaşkanlığı seçiminde halkın iradesini vesayetin pençesinden kurtardıysa, yarın da 82 darbesinin o karanlık mirasını tarihin tozlu raflarına kaldıracaktır. Bizler, bir kişinin hakkı dahi ihlal edildiğinde bunu kendine dert edinen bir geleneğin temsilcileriyiz. Yeni bir anayasa için gece gündüz çalışıyor, tüm siyasi partileri ve sivil toplumu bu tarihi sorumluluğa davet ediyoruz. Çünkü yeni ve büyük Türkiye'nin, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan bu güçlü ülkenin, darbe anayasasına mahkum edilmesi artık mümkün değildir. Bu utancı hep birlikte ortadan kaldıracak, özgürlükçü ve sivil bir anayasayı milletimize hediye edeceğiz.

        Dünyanın dört bir yanında mazlumlar yüzünü Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çeviriyor. Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de, Balkanlar'da, Kafkasya'da yaşanan sıkıntılarda haklının sesi oluyor, küresel ve bölgesel barış için gece gündüz çalışıyoruz. Şimdi bu anlayışla, bölgemizi terör belasından tamamen kurtaracak bir süreci yürütüyoruz. Terörsüz Türkiye'yi inşa edecek, ülkemizi ve bölgemizi barış, huzur ve refaha kavuşturacağız."

