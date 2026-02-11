AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan sivil anayasa çağrısı

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, sosyal medya hesabından, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanları Toplantısı'na ilişkin yaptığı paylaşımda, "Gençler ümitvar olunuz." ifadelerine yer verdi.

AK Parti'nin 24. yılına giren iktidarında, darbeciler tarafından oluşturulan 1982 Anayasası'nın vesayet mimarisini her alanda teker teker aştığını dile getiren Ala, partisinin, darbecilerin yargılanmasının önünü açtığını, sivil siyasetin üzerindeki ölü toprağını kaldırdığını belirtti.

Darbe anayasasının hala milletin sırtında bir kambur, demokrasinin üzerinde bir leke olarak durduğunu bildiren Ala, "Oysa bu ülke, cumhurbaşkanını halkın seçtiği, istisnasız tüm kurumların sivil otoriteye tabi olduğu, devletin milletin hizmetkarı olduğu bir yönetim sistemine kavuşmuştur. Şimdi sıra, bu yeni sisteme yakışır, özgürlükçü, sivil ve demokratik bir anayasayı milletimize kazandırmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Reform ve vesayetle mücadele denince akla ilk gelen partinin şüphesiz AK Parti olduğunu belirten Efkan Ala, "2007'de cumhurbaşkanlığı seçiminde milletimizin iradesini vesayetin gölgesinden kurtaran Anayasa değişikliği, bu mücadelenin en somut nişanesidir." ifadelerini kullandı.