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AK Parti harekete geçti! Emekli ve memur maaşı düzenlemesi Meclis'te

AK Parti, emekli maaşının alt sınırını 5500 TL yapan düzenlemeleri de içeren yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu

Son dakika: AK Parti harekete geçti! Emekli ve memur maaşı düzenlemesi Meclis'te! - Haberler
Habertürk Ankara

Memur maaşları ile emekli aylıklarına yüzde 30 zam yapılmasına ilişkin kanun teklifi AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve arkadaşlarının imzasıyla TMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifte maaş zamlarının dışında bu yıl ocak – haziran döneminde işverenlere işçi başına aylık 400 TL asgari ücret desteği verilmesine ilişkin düzenleme de yer alıyor.


AK Parti tarafından Ocak ayından itibaren geçerli olacak düzenlemelere ilişkin Meclis'e sunulan. 9 maddelik teklife göre, memur ve emeklilerin nihai zam oranı refah payı ile birlikte yüzde 30'a çıkarılıyor.

En düşük emekli aylığı da 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya yükseltiliyor. İşverenlere asgari ücret desteği de teklifte bulunuyor.

Buna göre, 2023 yılının ilk 6 ayına ait devlet desteği 100 liradan 400 liraya çıkarılacak.


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