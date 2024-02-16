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        Haberler Gündem Politika AK Parti Maltepe Belediyesi Başkan adayı Kadem Ekşi'den Habertürk'e açıklamalar

        AK Parti Maltepe Belediyesi Başkan adayı Kadem Ekşi'den Habertürk'e açıklamalar

        AK Parti Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi, Habertürk'ten Esra Toptaş'ın sorularını yanıtladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 18:55 Güncelleme: 16.02.2024 - 18:55
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        Ekşi: 7/24 yaşayan bir Maltepe
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        AK Parti Maltepe Belediye Başkanı Kadem Ekşi, Habertürk'ten Esra Toptaş'a projelerini anlattı. Ekşi'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

        Biz kentsel dönüşümde 'kırmızı alarm' dediğimiz Maltepe'de mahalle mahalle çalıştık. Ne yapacağımızı biliyoruz. 35 bin binamız var. Bunlardan 15 bin tanesi zemin koşulları, yerleşime uygunluk, bina performansı itibarıyla son derece riskli. Bunlar beklenen İstanbul depreminde ciddi deformasyonla, çökmelerle karşı karşıya kalacak. Biz yerinde dönüşümü daha çok önceliyoruz. Kent içindeki zayıf alanları alıyor, oraları donatı alanı olarak düzenleyeceğiz.

        "RİSKLİ YAPILARDAN BAŞLAYACAĞIZ"

        Kentsel dönüşümü TOKİ, Emlak Konut ve KİPTAŞ eliyle yapacağız. Karma bir sistem bu. Öncelikli riskli yapılardan başlayacağız. Anadolu yakasının en büyük spor kompleksini vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Gençlerin önünü açmamız lazım. Atatürk Kültür Merkezi'ni sahilde yapacağız. Bunların hepsinin projeleri hazır.

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        "İSTANBUL'DA YENİ CAZİBE MERKEZİ"

        Eskiden büyükanneler, dedeler çocuklara bakıyordu. Çalışan annelere destek olmak lazım.Kreşler yapacağız. Otoparklar işgal altında. Yeraltı otoparklarını hızla inşa edeceğimiz yerler belli. Otopark ücretleri çok düşük bedellerle olacak. Botanik park projemiz var. Bu İstanbul'un yeni cazibe ve çekim merkezi. Burada spor alanları, koşu parkurları, gençlik merkezleri, çocukluk için ekolojik köyler ve sosyal donatı alanları var.

        "HAYVANLAR İÇİN BÜYÜK BİR BARINAK"

        Plajlarımız kıyı dolgularıyla kaybolmuştu. Süreyya Plajı'nı yeniden ihya edeceğiz. En sığ yerleri bulduk. 'Yeniden Süreyya Plajı' diyeceğiz. Ve tabii can dostları arkadaşlarımız var. Başıboş köpekler vatandaşlara zarar veriyor diye şikayetler var. Hayvanlar aç, onlara yeni kısırlaştırma merkezleri yapılacak. Büyük bir barınak yapacağız.

        "GENÇLERE YENİ İŞ İMKANLARI"

        Mesleki eğitim merkezimiz olacak. Gençlere altın bilezikleri takmamız lazım. 5 yılda 10 bin gencimizi iş dünyamızla buluşturacağız. Sportif yaşam merkezleriyle ilgili adım atmamız lazım. Özellikle kadınların çok ciddi talepleri var. Özel programlarla bunları hızlı biçimde Maltepe'ye kazandıracağız.

        "MALTEPE'YE ŞEHİR HASTANESİ"

        Bir de dev projemiz var. Maltepe'de 5 üniversitemiz var. Sağlık alanında hastanelerimiz var. Sağlık Bakanımızla konuştum. Yeni 1000 yataklı şehir hastanemizi Başıbüyük'teki alanda kuruyoruz. İhalesi yapıldı. 7/24 yaşayan bir Maltepe için çalışacağız.

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        #Kadem Ekşi
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