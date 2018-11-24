AK Parti Niğde Belediye başkan adayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı! AK Parti Niğde Belediye başkan adayı, Emrah Özdemir oldu. Emrah Özdemir, Niğde halkı tarafından araştırılıyor? Peki, Emrah Özdemir kimdir?

EMRAH ÖZDEMİR KİMDİR?

Emrah Özdemir, 1980 yılında Niğde'de doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitiren Özdemir, vatani görevini İskenderun'da tamamladı.

2011'de AK Parti İl Başkan Yardımcısı olan Özdemir, 2013-2017 yılları arasında İl Başkanı olarak görev yaptı.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkan Yardımcılığı, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Özdemir, aile şirketinin de yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.

İyi derecede İngilizce bilen Özdemir, evli ve iki çocuk babası.

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