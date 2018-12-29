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AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım oldu. Yıldırım, kritik aşamalarda devreye girerek, partisinin “Atlas”ı oldu. Daha önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ve Cumhurbaşkanlığı referandumunda, şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığında gök kubbeyi omuzlarında taşıyan mitolojik karakter Atlas gibi partisini zor sınavlarda adeta sırtladı. Yıldırım, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul gibi sonuçları tayin edecek büyük bir ilde, ağır ekonomik koşulların kendini hissettirdiği bir dönemde partisini temsil edecek. Bu büyük yarışta, bir kez daha sahaya inecek. CHP’nin kalesi olarak anılan İzmir’in ardından İstanbul için ter dökecek. Habertürk'ten Olcay Aydilek, hafızaları tazelemek için Yıldırım’ın hayatına bir kez daha yakından baktı...
BİNALİ YILDIRIM İÇİN YAKIN MARKAJ
Yıldırım, 20 Aralık 1955 tarihinde Erzincan Refahiye'de dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde asistan ve araştırma görevlisi olarak çalıştı.
1978-1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi'nde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı.
1990-1991 yılları arasında İsveç'te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (IMO) bağlı Dünya Denizcilik Üniversitesinde (WMU) Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı.
ERDOĞAN’A EN YAKIN İSİMLERDEN
Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığı ile de biliniyor. Bu ilişki, Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 1994-1999 dönemine kadar uzanıyor. Bu dönemde, İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmeleri (İDO) Genel Müdürü olan Yıldırım, toplu taşımacılığın denize kaydırılması için çalıştı. İstanbul-Yalova ve İstanbul-Bandırma hatlarını açtı.
29 iskele/terminali, 22 deniz otobüsünü ve 4 feribotu hizmete soktu.
1999 yılında deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkılarından dolayı uluslararası "Skal Kulübü" tarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü.
AK PARTİ KURUCUSU
Yıldırım, 2001'de AK Parti'nin kurucuları arasında yer aldı.
3 Kasım 2002 genel seçiminde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak Meclis’e girerek, 58. ve 59. AK Parti hükümetlerinde Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı.
22 Temmuz 2007 genel seçiminde, bu kez AK Parti Erzincan milletvekili seçildi ve 60. Hükümet'te Ulaştırma Bakanı olarak kabinedeki görevine devam etti.
İZMİR’DE BÜYÜK YARIŞ
Yıldırım, 12 Haziran 2011 genel seçiminde AK Parti İzmir milletvekili seçildi ve 61. Hükümet'te Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak kabinedeki yerini aldı.
Yıldırım, 2014'te bakanlıktan istifa ederek yerel seçimlerde yarıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Yıldırım, 30 Mart 2014'teki seçimlerde, CHP'nin kalesi olarak nitelendirilen İzmir’de AK Parti'nin oyunu yüzde 36'ya çıkardı ancak seçimi kazanamadı. 5 Haziran 2014'te o dönem Başbakan olan, iki ay sonra da Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı oldu.
AK Parti'nin 1 Kasım 2015'teki seçim zaferi sonrası, 24 Kasım'da Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan 64. Hükümet'te Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yeniden Yıldırım oldu.
EN UZUN BAKAN
Yıldırım, yaklaşık 15 yıl Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak görev yaptı. Bu döneme havaalanları, köprüler, otoyollar, bölünmüş yollar, yüksek hızlı tren projeleri ve internet altyapısının geliştirilmesi için atılan adımlar damga vurdu.
Bakanlığı süresince binlerce kilometre bölünmüş yol yapıldı, aktif havalimanı sayısı 26'dan 55’e çıktı. Başta Ankara-İstanbul olmak üzere Yüksek Hızlı Tren (YHT) projeleri ve Marmaray'dan sonra Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İzmit Körfez Geçişi Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu ve İstanbul Havalimanı projelerini hayata geçirdi.
Türk Telekom, özelleştirildi. TCDD’nin, alt yapı ve işletme olarak bölünmesi konusunda ilk adımlar bu dönemde atıldı.
DARBE GİRİŞİMİNE SERT TAVIR
Davutoğlu’nun istifasının ardından 22 Mayıs 2016'da yapılan olağanüstü kongrede AK Parti Genel Başkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 65. Hükümet'i kurmakla görevlendirildi ve Başbakanlık görevini üstlendi.
Türkiye, kısa süre sonra tarihinin en karanlık günlerinden birini yaşadı. 15 Temmuz 2016 Cuma günü Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki FETÖ mensubu bir grup subay darbe girişiminde bulundu.
Başbakan Yıldırım, o gece televizyonlara bağlanarak, hükümet düzeyinde ilk açıklamayı yaptı: “Askerin içerisinde bir grubun kalkışması söz konusu. Bunu yapanlar en ağır bedeli ödeyecektir. Demokrasiye ve milli iradeye kalkışma var. Buna izin vermeyeceğiz. Demokrasiden asla taviz verilmeyecek. Yapanlar en ağır bedeli ödeyecek. Kim olduğu, hangi amaçla hareket ettiklerini kısa sürede anlayacağız ve gereğini yapacağız. Milletimiz rahat olsun, asla ve asla yasa dışı, demokrasiyi kesintiye uğratacak faaliyetlere müsamaha göstermeyeceğiz. Ucunda ölüm dahi olsa gereken yapılacak” dedi.
Yıldırım’ın, televizyonlarda yaptığı bu açıklama, darbe girişimine darbe vuran ilk aşamayı oluşturdu.
REFERANDUM SÜRECİ
Yıldırım, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığında olduğu gibi başkanlık sistemi referandumunda önemli bir rol üstlendi. “Evet” için yoğun bir miting programı gerçekleştirdi. 16 Nisan 2017’de yapılan referandumla, parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçildi.
SON BAŞBAKAN
24 Haziran 2018 genel seçimlerinde AK Parti İzmir milletvekili seçildi. Seçimlerin ardından hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Başbakanlığın kaldırılmasıyla Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı oldu.
12 Temmuz 2018 tarihinde 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilen Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ilk Meclis Başkanı olarak görev aldı.
DEVLET ŞEREF MADALYASI
Devletin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliğine yönelik üstün başarılarından dolayı 13 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Devlet Şeref Madalyası aldı.
Evli ve 3 çocuk babası olan Binali Yıldırım, İngilizce ve Fransızca biliyor.
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