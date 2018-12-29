AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım oldu. Yıldırım, kritik aşamalarda devreye girerek, partisinin “Atlas”ı oldu. Daha önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ve Cumhurbaşkanlığı referandumunda, şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığında gök kubbeyi omuzlarında taşıyan mitolojik karakter Atlas gibi partisini zor sınavlarda adeta sırtladı. Yıldırım, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul gibi sonuçları tayin edecek büyük bir ilde, ağır ekonomik koşulların kendini hissettirdiği bir dönemde partisini temsil edecek. Bu büyük yarışta, bir kez daha sahaya inecek. CHP’nin kalesi olarak anılan İzmir’in ardından İstanbul için ter dökecek. Habertürk'ten Olcay Aydilek, hafızaları tazelemek için Yıldırım’ın hayatına bir kez daha yakından baktı...

BİNALİ YILDIRIM İÇİN YAKIN MARKAJ

Yıldırım, 20 Aralık 1955 tarihinde Erzincan Refahiye'de dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde asistan ve araştırma görevlisi olarak çalıştı.

1978-1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi'nde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı.

1990-1991 yılları arasında İsveç'te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (IMO) bağlı Dünya Denizcilik Üniversitesinde (WMU) Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı.

ERDOĞAN’A EN YAKIN İSİMLERDEN

Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığı ile de biliniyor. Bu ilişki, Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 1994-1999 dönemine kadar uzanıyor. Bu dönemde, İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmeleri (İDO) Genel Müdürü olan Yıldırım, toplu taşımacılığın denize kaydırılması için çalıştı. İstanbul-Yalova ve İstanbul-Bandırma hatlarını açtı.

29 iskele/terminali, 22 deniz otobüsünü ve 4 feribotu hizmete soktu.

1999 yılında deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkılarından dolayı uluslararası "Skal Kulübü" tarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü.

AK PARTİ KURUCUSU

Yıldırım, 2001'de AK Parti'nin kurucuları arasında yer aldı.

3 Kasım 2002 genel seçiminde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak Meclis’e girerek, 58. ve 59. AK Parti hükümetlerinde Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı.

22 Temmuz 2007 genel seçiminde, bu kez AK Parti Erzincan milletvekili seçildi ve 60. Hükümet'te Ulaştırma Bakanı olarak kabinedeki görevine devam etti.

İZMİR’DE BÜYÜK YARIŞ

Yıldırım, 12 Haziran 2011 genel seçiminde AK Parti İzmir milletvekili seçildi ve 61. Hükümet'te Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak kabinedeki yerini aldı.

Yıldırım, 2014'te bakanlıktan istifa ederek yerel seçimlerde yarıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Yıldırım, 30 Mart 2014'teki seçimlerde, CHP'nin kalesi olarak nitelendirilen İzmir’de AK Parti'nin oyunu yüzde 36'ya çıkardı ancak seçimi kazanamadı. 5 Haziran 2014'te o dönem Başbakan olan, iki ay sonra da Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı oldu.

AK Parti'nin 1 Kasım 2015'teki seçim zaferi sonrası, 24 Kasım'da Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan 64. Hükümet'te Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yeniden Yıldırım oldu.

EN UZUN BAKAN

Yıldırım, yaklaşık 15 yıl Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak görev yaptı. Bu döneme havaalanları, köprüler, otoyollar, bölünmüş yollar, yüksek hızlı tren projeleri ve internet altyapısının geliştirilmesi için atılan adımlar damga vurdu.