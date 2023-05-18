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AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz'dan Habertürk'e açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'dan Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalar

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz'dan Habertürk'e açıklamalar
HABERTURK.COM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'dan Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalar...


Yavuz'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Biz seferden sorumluyuz, netice almak Allah'a aittir. Size düşen üzerinize yüklenen vazifelerini bihakkın yerine getirmektir. Onun için biraz daha fazla ter akıtıyoruz bugünlerde. Muhalefete bakınca çok daha rahatız. 4,5 puan fark var ortada. Aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın üstünlüğü var. Seçimden önceye döndüğümüzde en az 20 tane anket gösterebilirim. Bunların her biri Kemal Kılıçdaroğlu'nu önde gösteriyordu. Hatta öyle anketler var ki, 15-20 puan önde gösteriyordu. Bu kadar yoğun bir şekilde 'Kemal Kılıçdaroğlu önde, kazanacak' dendikten sonra bu fotoğraf aslında Millet İttifakı'nı oyundan düşürmüş olması lazım. Çok net söyleyeyim benim elimde 3 anket çalışması vardı ve 4-5 puan önde gösteriyordu. İkinci tur olması halinde de net bir şekilde sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 53-54'ü bulan oy oranıyla sandıktan çıkacağını gösteriyordu. Biz seçimi aldıktan sonra oy oranımız ne olursa olsun deme şansına sahip değiliz. Bütün imkanlarımızı seferber ettik mi, alabileceğimizi maksimum aldık mı diye sormalıyız. Katılımın en yüksek olduğu süreci geçirdik. Geçersiz oyların en az olduğu süreci geçirdik. İnsanlar deprem sebebiyle katılımın düşük olacağını öngörüyordu. Ama buna rağmen yüksek oldu.

Hiç kimsenin beklemediği hamleler yapıldı. Üç dönem kurulu genişletilerek uygulandı. Sayın Cumhurbaşkanımız değişimi çok iyi yönetti. Bu değişim beklentisinin katsayısının biraz daha yüksek olduğunu gördük. 22-23 yıldır Sakarya'da siyaset yapıyorum. 4 dönem milletvekilliği yapan birisiyim. Şimdi siz listeye Ali İhsan Yavuz'u koyduğunuzda diğerlerin tamamı değişse de Sakarya kamuoyu 'Bu liste değişmedi' diye anlar. Bizim tüzüğümüzde 3 dönem kuralı var. MKYK karar verdiğinde uygulanmayabilir. Eğer araya bir dönem boşluk verilmişse. Sonra bir 3 dönem bir daha başlıyor. Kesintisiz 3 dönem olması gerekir. Partimiz 35 kişiyi. Burada Binali Bey, Mustafa Şentop, Hayati Bey, Ali İhsan Bey var.


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