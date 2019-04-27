AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin Kızılcahamam Kampı'nda, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çelik'in açıklamaları şöyle;

"İl Disiplin Kurulu bu meseleye bakıyor. Biz ihraç olduğunu açık şekilde söyledik. Kendi süresi içinde gerçekleşecektir. Kurul ihraç edecektir. Şiddet kapısı asla açılmamalıdır. Kimse şiddete başvurmamalıdır.

Bazı yaklaşımlar gördüm. Bizi bağlayan şey Genel Başkanımızın ne söylediğidir. Ayrıca genel başkanımızın yetkilendirdiği, onu temsil eden kişilerin açıklamalarıdır. Resmi kurumları temsil etmeyen kişiler, kendileri adına görüş açıklıyorlar. AK Partinin görünüşünü başta genel başkanımız söyler. Biz şiddetin her türlüsüne karşıyız. Böyle bir eylemin kabul edilemez olduğunu söyledik. Bunula çelişen açıklamalar varsa bu AK Parti'nin görüşü dışındadır.

(Öztrak'ın açıklamaları) Bunlar artık insafla ve ahlakla siyasi değerlendirme söz konusu olmayacak şekilde bağdaşmayacak açıklamalar. Birisinin uğradığı saldırıdan memnuniyet Kılıçdaroğlu’nun açıklamasıyla literatüre gelmiştir. Cumhurbaşkanımıza saldırı girişimi olduğunda "Rüzgar eken fırtına biçer" diyen kişi Kılıçdaroğlu'dur. O saldırganları cesaretlendiren bir tavır olmuştur. Burada rahatsız olduğumuz şey biz şiddete kesin bir tavır koymuşuz. Orada kimse yoktur deniyor. Milli Savunma Bakanımızın olayı yatıştırmak için verdiği çaba ortadadır. Kimse bunu arzu etmez. Kimsenin başına gelinmesi istenmez. Biz saldırıyı kınıyoruz ama buradan çıkıp da 'organize linç girişimi var' deyip, Cumhurbaşkanımızı suçlamamalılar. İlk andan itibaren AK Parti'yi suçladılar. Açıklamalarında bu saldırının arkasında AK Parti'nin olduğunu söylediler. İşi gücü bırakmışlar, bunun arkasında siz varsınız diyor. Bugün yaptığı açıklama ahlak sınırlarını açan bir açıklamadır.