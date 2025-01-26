AK Parti Van kongresinde açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Van’da gerçekleştirilen AK Parti 8. Olağan Kongresi’nde açıklamalarda bulundu.

Kaya, "Bugün Van’da çok güzel bir havayı teneffüs ediyoruz. Yol boyunca ellerinde al bayrağımız ve partimizin bayraklarıyla Cumhurbaşkanımızı karşılamaya gelen Vanlı vatandaşlarımızın coşkusuna şahit olduk. Bu, Van halkının AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanımıza olan güvenini bir kez daha gösterdi” ifadelerini kullandı.

"TEŞKİLATIMIZA MİNNETTARIZ"

Kaya şöyle devam etti: “Kadın kollarımızdan gençlik kollarımıza, ana kademeden bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün il başkanlığı görevini devreden en genç başkanımız Emre Başkanımıza da ayrıca şükranlarımızı sunuyorum."

"VAN’A HİZMET ETMEK GURUR VERİCİ"

"Cumhurbaşkanımız ve tüm kadrolarımız, Van’a hizmet etmekten her zaman gurur duydu. Van halkının bizlere olan desteği, sorumluluğumuzu daha da artırıyor."