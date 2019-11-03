Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri" başladı. Maltepe sahilindeki etkinlik alanında başlayan etkinlikte, bölgenin yöresel ürünleri sergilendi.
AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, "Tarih boyunca diktatör rejimler tekçi yapılar bizleri kendilerine benzetmeye çalışsa da bizler onlara benzemeyeceğiz. Bunlar hep kaybetmişlerdir kaybetmeye devam edeceklerdir" dedi.
Atalay, daha önce Twitter hesabından Hz Muhammed’in hadislerini paylaşıp partisini çok sert biçimde eleştirmişti.
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