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AK Partili Naci Bostancı'dan yeni Anayasa çağrısı

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Sivil bir anayasa bugün yapılmayacaksa, ne zaman yapılacak. CHP'nin, sivil bir anayasa yapma konusundaki asıl iradesi önemlidir. 'Sizinle ben masaya oturmam' kiminle oturacaksın. Kendi kendine oturup anayasa mı yapacaksın. Böyle bir şey yok" dedi.

Son dakika! AK Partili Naci Bostancı'dan yeni Anayasa çağrısı - Haber
DHA

AK Parti'li Bostancı, DHA'ya yaptığı açıklamada, vesayet sistemine ait olmayan, darbe ürünü olmayan bir anayasanın herkesin ortak talebi olduğunu bildirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni anayasa çalışmalarına ilişkin sözlerini eleştiren Bostancı, her siyasi partinin temel bir takım yaklaşımlarının bulunduğunu söyledi. Bostancı, "Ama bu yaklaşımları da görebileceğimiz, nelerde ortaklaşacağımızı, nelerde ortaklaşmayacağımızı görebileceğimiz husus bir müzakere zeminidir, yöntem daha doğrusu. Peki; bu yönteme daha baştan konuşulmadan, hangi konularda anlaşıyoruz bunlar belli olmadan, anlaşamadıklarımız nelerdir bunların altı çizilmeden, 'masaya oturmayacağız' demek esasen, vesayetçi anayasa sisteminden o kadar da şikâyetçi olmadıkları anlamına gelir. Çünkü temelde söylediğimiz şu; halkın iradesiyle teşekkül etmiş olan bu meclis anayasayı yapsın. Peki, bu meclis, anayasayı nasıl yapacak? Sürekli olarak siyasi rekabeti öne çıkartan ve 'biz hiçbir konuda uzlaşmayız, anlaşmayız' şeklinde anayasaya ilişkin söylüyorum, gösterilecek bir tavır, sivil siyasetin anayasa yapmasına imkân verir mi? O zaman CHP'nin, sivil siyaset marifetiyle anayasa yapmak gibi bir derdi, bir yaklaşımı, bir politikası yok. O zaman darbe yasalarından, darbe mevzuatından, darbe anayasasından şikâyetçi olmayacaksın. O yüzden siyasette kapıları kapatmak doğru bir yaklaşım değil" dedi.

"KENDİ KENDİNE OTURUP ANAYASA MI YAPACAKSIN"

"Sivil bir anayasa bugün yapılmayacaksa, ne zaman yapılacak?" diyen Bostancı, şunları kaydetti:

"Yarın bambaşka bir temsiliyet sistemi mi teşekkül edecek, Meclis bambaşka bir şekilde mi oluşacak? Türkiye'de üç aşağı, beş yukarı toplumsal ve ideolojik kesimler bellidir, bunların temsiliyetleri de bellidir. Buna ilişkin uzun yıllardan bu yana saha araştırmalarında, seçim sonuçlarında, üç aşağı beş yukarı politik ve ideolojik kritiklere ilişkin birçok husus söylenir. Partileri demiyorum. Politik ve ideolojik yaklaşımları diyorum. Muhafazakârlar, milliyetçileri, liberaller, demokratlar. Bunların her birinin Türkiye´de bir karşılığı var. Anayasayı kim yapacak, bunlar yapacak. Partiler marifetiyle yapacak. Başka türlü anayasa olmaz ki. Bugün yapılmayacaksa ne zaman yapılacak. O zaman sivil siyaset anayasa yapamaz demektir, 'ben masaya oturmuyorum' demek. O yüzden CHP'nin, sivil bir anayasa yapma konusundaki asıl iradesi önemlidir. 'Sizinle ben masaya oturmam', kiminle oturacaksın. Kendi kendine oturup anayasa mı yapacaksın. Böyle bir şey yok."

"AK PARTİ'NİN DURDUĞU YER BELLİ"

AK Parti'nin, anayasa konusunda hassasiyetlerini herkesin bildiğini belirten Bostancı, "Masaya oturulur, konuşulur, müzakere edilir. Biz her konuda anlaşabileceğimizi söylemiyoruz ki, geçmişte de anlaşamadığımız birçok konu vardı. Ama epey bir madde üzerinde de anlaşma sağlanabilmişti. En azından anlaşma sağladığımız maddeler üzerinden bir mutabakat sağlarsak, oradan bir ilerleme gerçekleştiririz. Dolayısıyla masaya oturup o zaman konuşup görmek lazım. AK Parti'nin durduğu yer belli. Fakat masaya oturmadan önce, 'kırmızıçizgi' demek bir dakika demektir bu. Her partinin hassasiyetleri var. Bu kırmızıçizgi iyi bir yöntem, müzakere yöntemi değil. Partiler birbirlerinin hassasiyetlerini dikkate alarak ilerleyebilirler. Yoksa 'ben senin hassasiyetlerini dikkate almıyorum, masaya oturmam' kim yapacak anayasayı. Anlaşma sağladığımız maddeleri çıkarabiliriz. Ama CHP geçmişte buna da yanaşmadı" diye konuştu.

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