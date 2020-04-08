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AK Partili Çelik, Twitter'dan Kulp'taki hain terör saldırısına tepki gösterdi. Şehit olan 5 vatandaş için Allah'tan rahmet dileyen Çelik, " PKK, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde insanlık dışı bir terör saldırısıyla 5 işçi kardeşimizi şehit etti. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Aziz Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Terör örgütü PKK'ya sert tepki gösteren Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yakın coğrafyamızda mazlum halkların kanına giren her kirli projenin, her işin içinde PKK. Terör tarihinin gördüğü en insanlık dışı örgütlerin başında geliyor. Türkiye’nin bu terör örgütüne karşı verdiği mücadele sonuna kadar haklı bir mücadeledir.

Türkiye’nin PKK’ya karşı mücadelesi, insanlık dışı bir terör örgütüne karşı insani değerleri koruma mücadelesidir. Türkiye, PKK ile mücadele ederek bölgemizdeki insanlık dışı tüm kirli projelerle de mücadele yürütmektedir.

PKK’ya karşı mücadele ederken sadece tek bir terör örgütüyle değil, aynı zamanda çok boyutlu kirli ittifaklarla da mücadele ediyoruz. Mücadelemiz ülkemizin hukukunu ve vatandaşlarımızı koruma mücadelesi olduğu gibi, yakın coğrafyamıza çirkin projeleri dayatanlarla da mücadeledir.

Bu lanetli terör örgütüyle mücadele ülkemizin hukukunu korumak olduğu gibi yakın coğrafyamızdaki mazlumlara da borcumuzdur. Yakın coğrafyamızda yaşayan Türkler, Kürtler, Araplar ve diğer kardeşlerimize düşman bütün kirli senaryoların tetikçisi olarak PKK kullanılmaktadır.

Etrafımızdaki gelişmeleri kirli senaryoların parçası yapmak isteyenlerin emrindedir PKK. Verdiğimiz mücadele ülkemiz ve insanlık için terörle mücadeledir. Türkiye bu terör örgütüne karşı mücadelesinde en haklı pozisyondadır ve çok etkili şekilde mücadeleyi sürdürecektir."